Не біг і велосипед. Тренер назвала найкращу вправу для спалювання калорій

Хочете схуднути та не знаєте, яке тренування найкраще для цього підходить? Персональний тренер Емілі Гекетт розповіла про найкращий тип вправ для втрати жиру, і це не біг, їзда на велосипеді.

Яка саме вправа спалює калорії краще за все, пояснює РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok тренерки.

Яка вправа найкраща для схуднення

Експертка впевнена, що ходьба може бути найефективнішим способом скинути зайві кілограми.

Ходьба - це легка вправа, яка не змусить вас відчувати себе перевтомленим у спортзалі, пітніти, бо ви не знаєте, що робити.

"Яка вправа спалює більше калорій для втрати жиру. Це не біг, це не їзда на велосипеді, це не кардіотренування HIIT і не тренування преса. Це звичайна ходьба", - сказала тренерка.

Чому ходьба допомагає худнути?

Спалювання калорій

Ходьба сприяє витраті енергії. Наприклад, за 30 хвилин швидкої ходьби можна спалити від 150 до 250 калорій залежно від ваги тіла та темпу. При регулярній ходьбі створюється дефіцит калорій, що є ключовим фактором для схуднення.

Поліпшення метаболізму

Ходьба активізує обмін речовин, що допомагає організму більш ефективно спалювати калорії навіть у стані спокою.

Зниження стресу

Регулярна ходьба сприяє зниженню рівня кортизолу (гормону стресу), який може стимулювати накопичення жиру, особливо в області живота.

Підтримка м’язового тонусу

Ходьба залучає до роботи основні групи м’язів, особливо ніг, сідниць і живота. Чим краще розвинені м’язи, тим більше енергії вони витрачають навіть у спокої.

Доступність і легкість

Ходьба не потребує спеціального спорядження чи складного планування. Ви можете почати в будь-який момент: прогулянка в парку, підйом сходами замість ліфта або активний похід у вихідні.