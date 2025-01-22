Як сон впливає на вагу людини. Ви про це навіть не замислювалися!

Сон має величезний вплив на вагу людини та харчування. При недосипанні може виникнути сильна тяга до шкідливої їжі та навіть проблеми з мисленням.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на нове інтерв'ю фітнес-тренера і нутриціолога Віктора Мандзяка.

До чого призведе недосипання

За словами експерта, наукові дані показують, що коли людина не висипається, в її крові підвищується рівень гормону голоду і знижується рівень гормону ситості, що проявляється в підвищеній харчовій поведінці. При недосипанні підвищується тяга до калорійної їжі та втрачається контроль поведінки.

Недосипання на фізіологічному рівні - це як стрес. Людині у такому стані важко нормально мислити, вона стає імпульсивною.

В результаті виникає підвищений голод та виникне підвищення рівня кортизолу в крові, а це негативно впливає на мускулатуру.

Що важливіше: кількість годин сну чи час, коли ми лягли й прокинулися

Віктор Мандзяк пояснив, що найбільше значення має саме режим. Дорослій людині потрібно спати 7-8 годин, а дітям трошки більше.

Важливо лягали в один і той же час, щоб мозок на це налаштовувався.

"У нас буде тих 7-8 годин, бо буде рефлекторна реакція. Прийшла певна година, накопичилось достатньо молекул сонливості в мозку, ми відходимо до сну", - пояснив експерт.

Як висипатись

Найкраще спати в прохолодному місці, в тиші та темряві. Також необхідно уникати емоційних подій перед сном. Бажано уникати сильних позитивних емоцій перед сном теж, тому що будь-яке збудження перешкоджає засинанню.

"Якщо ти ліг в ліжко та не можеш хвилин 20 заснути, не крутись, не муч себе, бо мозок почне асоціювати ліжко зі стресом. Коли я ліг в ліжко і не можу заснути, я відкриваю книжку, хвилин 20 читаю, відчуваю, що втомився, закриваю книжку, лягаю спати", - пояснив тренер.

До того, якщо людина працює в нічну зміну, то варто набирати своїх вісім годин сну на добу. Необхідно також споживати на добу свою кількість калорій та їжі. Фактично нічого не змінюється, варто просто підлаштуватись під інший режим.