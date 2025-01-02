6 способів, які допоможуть зранку прокидатися якомога раніше

Раннє прокидання може бути важким, особливо, якщо ви пізно лягаєте спати. Експерти назвали 6 способів, які допоможуть прокинутись вранці швидко та без стресу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple .

Доктор медичних наук Генрі Файнсільвер розповів, що підлітки та молоді люди (віком від 15 до 25 років), як правило, "нічні сови", тоді як люди старшого віку (віком від 70 до 80 років) - "ранкові".

Спроба стати "ранковою людиною" може бути не найкращим кроком для всіх. Зокрема, якщо ви відчуваєте денну сонливість, то це може бути симптомом проблеми зі здоров'ям.

Також експерт назвав 6 порад, які допоможуть прокидатися раніше та зробити це постійною звичкою.

Визначте свою мотивацію

Визначення причин того, щоб стати "ранковою людиною", є ключовим для внесення змін.

Терапевт Жанетт Лорандіні розповіла, що це також може дати додатковий заряд енергії, коли ви відчуваєте втому або небажання встати з ліжка.

Складіть графік сну

Після встановлення будильника з ідеальним часом пробудження зробіть усе можливе, щоб не натискати кнопку відкладення.

Незалежно від того, наскільки погано ви себе почуваєте, вставайте, коли задзвонить ваш будильник.

Потім, залежно від того, скільки годин сну вам потрібно визначте, коли ви повинні спати цієї ночі. Наприклад, якщо ваша мета спати сім годин, не лягайте спати раніше опівночі. Д о цього часу може бути важко не спати, але після цього ваш гомеостатичний потяг до сну, тобто природна потреба організму уві сні спрацює, і ваше тіло пристосується до нового розкладу.

Почніть день зі світла

Наш внутрішній біологічний годинник знаходиться під прямим впливом світла, тому піддавати себе великій кількості світла протягом дня важливо, щоб стати "ранковою людиною".

Прокинувшись, випийте каву біля вікна або, якщо погода дозволяє, вийдіть на вулицю для легкої прогулянки.

І освітлення, і фізична активність допоможуть розбудити мозок і тіло, зрештою зроблячи ранок приємнішим.

Дотримуйтесь правил гігієни сну

Чим гірша якість вашого сну, тим важче вам буде встати вранці. Тому варто дотримуватись кількох основних правил гігієни здорового сну. Зокрема уникайте кофеїну за шість годин до сну.

За словами доктора Фейнсільвера, вживання кофеїну пізно ввечері може ускладнити засинання. Попри те, що алкоголь може викликати у вас втому і бажання заснути, він фактично порушить глибокий сон посеред ночі, метаболізуючись в організмі.

Інші корисні гігієнічні звички сну включають темряву та прохолоду в кімнаті, використання вентиляторів або зволожувачів для блокування шумового забруднення та уникнення тривалого часу перед сном перед сном.

Насолоджуйтесь процедурами вранці

Змінивши те, як ви починаєте і закінчуєте день, вам буде легше вставати раніше. Прокинувшись, знайдіть час для себе, щоб зробити щось позитивне, що мотивує вас на день.

Незалежно від того, чи це ведення щоденника, розтяжка, прослуховування музики чи практичні вправи, робіть усе, що допоможе почуватися бадьорим і готовим до нового дня.

Якщо ви справді займаєтеся чимось приємним і починаєте насолоджуватися ранковим часом, який ви приділяєте собі, ви з більшою ймовірністю будете вставати з ліжка в один і той же день за днем.

Увечері присвятіть годину перед сном, займаючись чимось розслаблюючим далеко від ліжка, наприклад, читаючи або слухаючи музику.

Залишайтеся послідовними навіть у вихідні

Коли ви намагаєтеся сформувати нові звички, як-от рано прокидатися, послідовність є ключовою, оскільки вона створює відчуття стабільності та передбачуваності.

Практика однієї і тієї ж поведінки з часом допомагає побудувати сильні нейронні шляхи.

Це також допомагає зламати старі шаблони та створити нові, які більше відповідають цілям і бажанням. Пам’ятаючи про це, уникайте лягати спати на годину після пробудження, навіть у вихідні дні.