Простий тест з ложкою визначить, чи достатньо ви спите

Недосипання може спричинити серйозні проблеми зі здоров'ям та погіршити повсякденне життя. Один простий тест допоможе визначити, чи справді ви недосипаєте.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok -сторінку експерта зі сну Джеймса Лейнхардта.

Деталі тесту

Для тесту необхідно взяти ложку і миску. Експерт сказав, що маленький трюк потрібно виконати протягом дня.

"Візьміть свою ложку та будь-яку миску чи блюдо, які будуть видавати гучний шум", - йдеться у повідомленні.

Потрібно закрити штори у кімнаті, щоб була суцільна темрява. Далі ляжте на ліжко і тримайте ложку над мискою і запам’ятайте час, коли ви заплющуєте очі з наміром заснути. Коли ви заснете, ваша рука розслабиться, ложка впаде і шум вас розбудить.

Далі Джеймс пояснив суть цього тесту, стверджуючи, що якщо ви ще раз подивитеся на годинник, то зможете приблизно визначити, скільки часу вам знадобилося, щоб заснути. Ця важлива інформація допоможе зрозуміти, чи справді ви страждаєте від депривації сну.

"Якщо це менш як п'ять хвилин, то, ймовірно, ви справді недосипаєте. Якщо ви заснули через 10 хвилин, то вам, ймовірно теж потрібно більше сну", - сказав він.

Скільки мають спати люди

Здоровій дорослій людині зазвичай потрібно від 7 до 9 годин сну.

Такі фактори, як вік, здоров'я та особисті обставини, впливають на те, скільки людині потрібно сну. Крім того, деякі люди від природи сплять більше, ніж інші.

Однак погані звички до сну або погана гігієна сну, як-от відсутність розслаблення перед сном, часто спричиняють проблеми зі сном.

Ознаки того, що у вас виникли проблеми зі сном, включають: