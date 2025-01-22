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Как сон влияет на вес человека. Вы об этом даже не задумывались!

Среда 22 января 2025 15:30
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Как сон влияет на вес человека. Вы об этом даже не задумывались! Как сон влияет на питание человека (фото: Freepek)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Виктор Мандзяк

Сон имеет огромное влияние на вес человека и питание. При недосыпании может возникнуть сильная тяга к вредной пище и даже проблемы с мышлением.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новое интервью фитнес-тренера и нутрициолога Виктора Мандзяка.

К чему приведет недосыпание

По словам эксперта, научные данные показывают, что когда человек не высыпается, в его крови повышается уровень гормона голода и снижается уровень гормона сытости, что проявляется в повышенном пищевом поведении. При недосыпании повышается тяга к калорийной пище и теряется контроль поведения.

Недосыпание на физиологическом уровне - это как стресс. Человеку в таком состоянии трудно нормально мыслить, он становится импульсивным.

В результате возникает повышенный голод и возникнет повышение уровня кортизола в крови, а это негативно влияет на мускулатуру.

Что важнее: количество часов сна или время, когда мы легли и проснулись

Виктор Мандзяк объяснил, что наибольшее значение имеет именно режим. Взрослому человеку нужно спать 7-8 часов, а детям немножко больше.

Важно ложились в одно и то же время, чтобы мозг на это настраивался.

"У нас будет тех 7-8 часов, потому что будет рефлекторная реакция. Пришел определенный час, накопилось достаточно молекул сонливости в мозге, мы отходим ко сну", - пояснил эксперт.

Как высыпаться

Лучше всего спать в прохладном месте, в тишине и темноте. Также необходимо избегать эмоциональных событий перед сном. Желательно избегать сильных положительных эмоций перед сном тоже, потому что любое возбуждение препятствует засыпанию.

"Если ты лег в постель и не можешь минут 20 заснуть, не крутись, не мучай себя, потому что мозг начнет ассоциировать кровать со стрессом. Когда я лег в кровать и не могу заснуть, я открываю книгу, минут 20 читаю, чувствую, что устал, закрываю книгу, ложусь спать", - пояснил тренер.

К тому же, если человек работает в ночную смену, то стоит набирать своих восемь часов сна в сутки. Необходимо также потреблять в сутки свое количество калорий и пищи. Фактически ничего не меняется, стоит просто подстроиться под другой режим.

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