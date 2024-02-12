ua en ru
Пн, 12 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як сьогодні виглядає російське село, в якому народився Сирський. Бруд та злидні

Понеділок 12 лютого 2024 18:45
UA EN RU
Як сьогодні виглядає російське село, в якому народився Сирський. Бруд та злидні Сирський народився в РФ (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Вже не секрет, що росіяни намагаються нав'язати головкому ЗСУ образ "радянської та російської" людини. Втім, в РФ чогось мовчать про те, як виглядає те село, де народився Олександр Сирський. Хоча це й не дивно, адже вихвалятися там нема чим.

Що відомо про місце народження головнокомандувача ЗСУ та як воно виглядає зараз, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: Вікіпедія, Google Maps, архівні новини з росЗМІ.

Де народився Сирський

Сирський народився 26 липня 1965 року в селі Новинки Киржацького району Володимирської області, в Росії. Втім, багато років він там не провів. Вже у 1980 його родина переїхала до України. Середню школу Сирський закінчив у Харкові.

Нині у росЗМІ з'являється інформація, що головнокомандувач ЗСУ нібито народився і іншому селі - теж Новинки, але іншого району тієї ж області. Втім, підтвердження ці заяви не отримали.

Як сьогодні виглядає російське село, в якому народився Сирський. Бруд та злидніСело Новинка Киржацького району в РФ (скріншот)

Як сьогодні виглядає російське село, в якому народився Сирський. Бруд та злидні

Ще одне село Новинка, але в іншому районі (скріншот)

Як виглядає село Новинки, в якому народився Сирський

Пропонуємо подивитися на село, де, за даними Вікіпедії, народився головнокомандувач ЗСУ.

Деякі будинки там вже відбудували "по-сучасному". Втім, легко помітити, у якому стані залишаються інші хатинки.

На подвір'ях стоять колодці, що свідчить про відсутність водопостачання та каналізацій.

Як сьогодні виглядає російське село, в якому народився Сирський. Бруд та злидні

Як сьогодні виглядає російське село, в якому народився Сирський. Бруд та злидні

Як сьогодні виглядає російське село, в якому народився Сирський. Бруд та злидні

Село Новинка (скріншоти)

Особливої уваги заслуговує "часовня", яку чомусь регулярно фотографують росіяни. Біля неї навіть не завжди косять траву та прибирають сміття.

Як сьогодні виглядає російське село, в якому народився Сирський. Бруд та злидні

Як сьогодні виглядає російське село, в якому народився Сирський. Бруд та злидні

Як сьогодні виглядає російське село, в якому народився Сирський. Бруд та злидніРосійська "часовня" (скріншоти)

У росЗМІ про село пишуть нерідко. Але якщо згадки про нього усе ж з'являються, то це, частіше за все, інформація про аварії.

Втім, декілька років тому росіяни урочисто провели у районі, в якому розташовано Новинки, конкурс на "найкрасивіше село".

Як сьогодні виглядає російське село, в якому народився Сирський. Бруд та злидніЯк сьогодні виглядає російське село, в якому народився Сирський. Бруд та злидні

Що пишуть у росЗМІ про Новинки та район (скріншоти)

Що важливо пам'ятати

Останніми днями РФ активно обговорює те, що Сирський народився саме там. Але важливо пам'ятати, для чого країна-агресорка проводить цю ІПСО.

Кремль хоче дискредитувати головнокомандувача ЗСУ, але чомусь забуває не тільки про те, що Сирський жив там лише у дитинстві, а й замовчує такі факти:

  • під час повномасштабної війни Сирський командував операціями, такими як звільнення Київської та Харківської областей, які були успішними
  • він був у команді колишнього головнокомандувача Валерія Залужного
  • отримав звання Героя України за оборону Києва.

Раніше ми вже розповідали, що відомо про дружину та дітей Сирського.

Окрім цього, нещодавно стало відомо про 10 сильних цитат Сирського про Бахмут, війну та перемогу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Війна в Україні
NEWS
"Барс" змінив "Волонтера". Хто тепер керує армією замість "команди Залужного"
"Барс" змінив "Волонтера". Хто тепер керує армією замість "команди Залужного"