Як сьогодні виглядає російське село, в якому народився Сирський. Бруд та злидні

Вже не секрет, що росіяни намагаються нав'язати головкому ЗСУ образ "радянської та російської" людини . Втім, в РФ чогось мовчать про те, як виглядає те село, де народився Олександр Сирський. Хоча це й не дивно, адже вихвалятися там нема чим.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Вікіпедія, Google Maps, архівні новини з росЗМІ.

Що відомо про місце народження головнокомандувача ЗСУ та як воно виглядає зараз, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Де народився Сирський

Сирський народився 26 липня 1965 року в селі Новинки Киржацького району Володимирської області, в Росії. Втім, багато років він там не провів. Вже у 1980 його родина переїхала до України. Середню школу Сирський закінчив у Харкові.

Нині у росЗМІ з'являється інформація, що головнокомандувач ЗСУ нібито народився і іншому селі - теж Новинки, але іншого району тієї ж області. Втім, підтвердження ці заяви не отримали.

Село Новинка Киржацького району в РФ (скріншот)

Ще одне село Новинка, але в іншому районі (скріншот)

Як виглядає село Новинки, в якому народився Сирський

Пропонуємо подивитися на село, де, за даними Вікіпедії, народився головнокомандувач ЗСУ.

Деякі будинки там вже відбудували "по-сучасному". Втім, легко помітити, у якому стані залишаються інші хатинки.

На подвір'ях стоять колодці, що свідчить про відсутність водопостачання та каналізацій.

Село Новинка (скріншоти)

Особливої уваги заслуговує "часовня", яку чомусь регулярно фотографують росіяни. Біля неї навіть не завжди косять траву та прибирають сміття.

Російська "часовня" (скріншоти)

У росЗМІ про село пишуть нерідко. Але якщо згадки про нього усе ж з'являються, то це, частіше за все, інформація про аварії.

Втім, декілька років тому росіяни урочисто провели у районі, в якому розташовано Новинки, конкурс на "найкрасивіше село".

Що пишуть у росЗМІ про Новинки та район (скріншоти)

Що важливо пам'ятати

Останніми днями РФ активно обговорює те, що Сирський народився саме там. Але важливо пам'ятати, для чого країна-агресорка проводить цю ІПСО.

Кремль хоче дискредитувати головнокомандувача ЗСУ, але чомусь забуває не тільки про те, що Сирський жив там лише у дитинстві, а й замовчує такі факти: