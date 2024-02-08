10 сильних цитат Сирського про Україну, війну та перемогу

8 лютого президент Володимир Зеленський оголосив, що Олександр Сирський призначений новим головнокомандувачем Збройних сил України . Він замінить Валерія Залужного.

Під час написання матеріалу було використано джерела: інтерв'ю Сирського для BBC, УНІАН, The Guardian, The Economist та Інтерфакс.

РБК-України (проект Styler) зібрало 10 потужних цитат Сирського про війну, Україну, Бахмут та перемогу.

"Це (повернення Бахмута - ред.) принципова справа, справа честі. Тому що ми втратили багато наших побратимів, багато наших військовослужбовців, коли ми обороняли Бахмут.

"Росіяни не ідіоти. Вони не є слабкими. Кожен, хто недооцінює, приречений на поразку"

"Ми уважно вивчаємо противника. І на кожну отруту знайдеться протиотрута"

Що Сирський казав про війну (фото: Getty Images)

Раніше ми вже розповідали, що як Залужний став головнокомандувачем ЗСУ.

Окрім цього, нещодавно з'явилося пояснення щодо того, що відомо про ймовірний конфлікт Зеленського та Залужного.