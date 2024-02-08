10 сильних цитат Сирського про Україну, війну та перемогу
8 лютого президент Володимир Зеленський оголосив, що Олександр Сирський призначений новим головнокомандувачем Збройних сил України. Він замінить Валерія Залужного.
РБК-України (проект Styler) зібрало 10 потужних цитат Сирського про війну, Україну, Бахмут та перемогу.
Під час написання матеріалу було використано джерела: інтерв'ю Сирського для BBC, УНІАН, The Guardian, The Economist та Інтерфакс.
Що новий головнокомандувач казав про війну та перемогу:
- "Будь-яку армію можна перемогти, але перемогти народ, який усвідомлено бореться за свою свободу – не можна"
- "Війна - це складний та важкий шлях, але ми повинні його пройти заради наших дітей, їхнього щасливого майбутнього, збереження та розквіту нашої держави!"
- "Наш народ чекає від нас перемог. Різних перемог, символічних перемог"
- "Кожен хоче миттєво і одразу досягти великої перемоги. І ми теж. Але ми маємо бути готові до того, що цей процес займе деякий час, тому що з обох сторін зосереджено багато сил, багато матеріальних засобів і багато інженерних перешкод"
- "Ми переможемо, коли ворога буде знищено, а ми стоятимемо на своїх кордонах".
Що Сирський казав про війну (фото: Getty Images)
Цитати Сирського про Бахмут, українських військових, втрати та росіян:
- "Вбивства, насильство, безправ'я, вщент зруйнована інфраструктура – все це ми бачили на територіях, які звільняли від окупантів. Жодних ілюзій немає. Тому кожен, хто сьогодні боронить Україну розуміє, що нашу землю, наші родини та наших дітей треба захистити від цього всього"
- "Кожну втрату я відчуваю тут, у самісінькому серці"
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"Ми уважно вивчаємо противника. І на кожну отруту знайдеться протиотрута"
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"Росіяни не ідіоти. Вони не є слабкими. Кожен, хто недооцінює, приречений на поразку"
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"Це (повернення Бахмута - ред.) принципова справа, справа честі. Тому що ми втратили багато наших побратимів, багато наших військовослужбовців, коли ми обороняли Бахмут.
Раніше ми вже розповідали, що як Залужний став головнокомандувачем ЗСУ.
Окрім цього, нещодавно з'явилося пояснення щодо того, що відомо про ймовірний конфлікт Зеленського та Залужного.