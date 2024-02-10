Як виглядає військовий після 20 місяців у російському полоні. Ці фото має побачити увесь світ

У січні цього року з російського полону вдалося повернути 41-річного військового 56-ї окремої мотопіхотної бригади Володимира Цеми-Бурсова. Чоловік, який до цього важив 95 кілограмів, після 20 місяців у полоні важив усього 57 кіло при зрості у 191 сантиметр.

Як військовий виглядав до полону та у якому він нині стані, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Фото до та після полону - їх має побачити увесь світ

"Ось як виглядає Володимир Цема-Бурсов після обміну після 20 місяців у російському полоні. Ми навіть уявити не можемо, що вони зробили з ним та іншими українськими військовополоненими, але ми обов'язково будемо боротися, щоб повернути їх усіх додому!" - йдеться у дописі від United24.

Різницю на фото дійсно важко не помітити. У полоні чоловік сильно схуд, він зовсім не схожий на ту усміхнену та щасливу людину з фото "до".

Військовий до та після полону (фото: instagram.com/united24.media)

Що пережив чоловік

У нещодавньому інтерв'ю військовий розповідав, що він потрапив у полон, 12 квітня 2022 року. До цього чоловік працював у Маріуполі музикантом, а також на круїзних лайнерах. А у 2020 році Цема-Бурсов пройшов набір в оркестр у 56-ту бригаду.

На початку повномасштабної війни чоловік був на чергуванні, потім він був на території металургійного комбінату імені Ілліча. У квітні військовий та його побратими намагалися вийти з оточення, але потрапили у полон.

Військового утримували на тимчасово окупованій Луганщині, також він пережив тортури в "Оленівці". Росіяни били та знущалися з полонених. Коли чоловік повернувся в Україну, він навіть не одразу зумів це усвідомити. Нині він оговтується від полону.

"Зараз я на лікуванні в одному з медзакладів на Полтавщині. Стан мого здоров'я набагато гірший, ніж я очікував. У мене, як то кажуть, "цілий букет" хвороб, серед яких хронічний гастрит на стадії загострення, неалкогольна жирова хвороба печінки, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ) - хвороба травної системи людини, хронічний простатит на стадії ремісії тощо", - розповів військовий.