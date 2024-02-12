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Как сегодня выглядит российское село, в котором родился Сырский. Грязь и нищета

Понедельник 12 февраля 2024 18:45
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Как сегодня выглядит российское село, в котором родился Сырский. Грязь и нищета Сырский родился в РФ (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Уже не секрет, что россияне пытаются навязать главкому ВСУ образ "советского и русского" человека. Впрочем, в РФ почему-то молчат о том, как выглядит село, где родился Александр Сырский. Хотя это и не удивительно, ведь хвастаться там нечем.

Что известно о месте рождения главнокомандующего ВСУ и как оно сейчас выглядит, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: Википедия, Google Maps, архивные новости из росСМИ.

Где родился Сырский

Сырский родился 26 июля 1965 г. в селе Новинки Киржачского района Владимирской области, в России. Впрочем, много лет он там не провел. Уже в 1980 году его семья переехала в Украину. Среднюю школу Сырский окончил в Харькове.

Сейчас в РосСМИ появляется информация, что главнокомандующий ВСУ якобы родился и в другом селе - тоже Новинки, но другого района той же области. Впрочем, подтверждения эти заявления не получили.

Как сегодня выглядит российское село, в котором родился Сырский. Грязь и нищетаСело Новинка Киржачского района в РФ (скриншот)

Как сегодня выглядит российское село, в котором родился Сырский. Грязь и нищета

Еще одно село Новинка, но в другом районе (скриншот)

Как выглядит село Новинки, в котором родился Сырский

Предлагаем посмотреть на деревню, где, по данным Википедии, родился главнокомандующий ВСУ.

Некоторые дома там уже отстроили "по-современному". Впрочем, легко заметить, в каком состоянии остаются другие строения.

Во дворах стоят колодцы, что свидетельствует об отсутствии водоснабжения и канализаций.

Как сегодня выглядит российское село, в котором родился Сырский. Грязь и нищета

Как сегодня выглядит российское село, в котором родился Сырский. Грязь и нищета

Как сегодня выглядит российское село, в котором родился Сырский. Грязь и нищета

Село Новинка (скриншоты)

Особого внимания заслуживает "часовня", которую почему-то регулярно фотографируют россияне. Около нее даже не всегда косят траву и убирают мусор.

Как сегодня выглядит российское село, в котором родился Сырский. Грязь и нищета

Как сегодня выглядит российское село, в котором родился Сырский. Грязь и нищета

Как сегодня выглядит российское село, в котором родился Сырский. Грязь и нищетаРоссийская "часовня" (скриншоты)

В росСМИ о селе пишут нередко. Но если упоминания о нем все же появляются, то это чаще всего информация об авариях.

Однако несколько лет назад россияне торжественно провели в районе, в котором расположены Новинки, конкурс на "самую красивую деревню".

Как сегодня выглядит российское село, в котором родился Сырский. Грязь и нищетаКак сегодня выглядит российское село, в котором родился Сырский. Грязь и нищета

Что пишут в росСМИ о Новинках и районе (скриншоты)

Что важно помнить

В последние дни РФ активно обсуждает то, что Сырский родился именно там. Но важно помнить, для чего страна-агрессор проводит эту ИПСО.

Кремль хочет дискредитировать главнокомандующего ВСУ, но почему-то забывает не только о том, что Сырский жил там только в детстве, но и умалчивает о таких фактах:

  • во время полномасштабной войны Сырский командовал операциями, такими как освобождение Киевской и Харьковской областей, которые были успешными
  • он был в команде бывшего главнокомандующего Валерия Залужного
  • получил звание Героя Украины за оборону Киева.

Ранее мы уже рассказывали, что известно о жене и детях Сырского.

Кроме этого, недавно стало известно о 10 сильных цитатах Сырского о Бахмуте, войне и победе.

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