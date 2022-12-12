Як швидко почистити штучну ялинку перед встановленням: легкі способи
Штучні ялинки в останні роки стали дуже популярними, тому що вони допомагають берегти природу, і їх власники щороку не витрачають гроші на свіжозрубане дерево. Також такі ялинки зберігаються в багатьох сім'ях багато років і передаються з покоління в покоління.
У таких ялинок є проблема - за рік вони обростають пилом та сміттям у коморах та на антресолях. Як почистити таку ялинку, розповіли у Sante Plus.
Чому ялинку потрібно чистити
Коли штучна ялинка стоїть майже цілий рік у коморі, вона накопичує не тільки пил і бруд, але ще й кліщів та мікробів.
А це небезпечно для тих, хто схильний до алергії. Упаковка або мішок, в який зазвичай загортають ялинку, не захищає від цих проблем.
Які способи допоможуть почистити ялинку
Порохотяг. Потужним повітрям можна видалити пил і все сміття навіть у важкодоступних місцях. Потрібно користуватися пилососом з обережністю, щоб не пошкодити гілки. Якщо у вас є невеликий пилосос, типу автомобільного – це суттєво спростить завдання.
Спрей від пилу. Цей спосіб найпростіший - потрібно розпорошити спрей на ялинку і залишити на 10-15 хвилин. Бажано кропити ялинку у дворі або на балконі.
Якщо такий спрей ви не можете знайти в магазині або не хочете витрачати гроші, зробіть його самостійно. Вам знадобиться оцет, трохи засобу для миття посуду, сода, вода. Також можна використовувати засіб для миття вікон.
Миття ялинки. Налийте в миску гарячу воду, додайте трохи миючого засобу та оцет. Візьміть чисту губку, змочіть її в розчині й пройдіться по стволу ялинки та по її гілках.
Як правильно зберігати ялинку
Найоптимальніший варіант – розібрати ялинку та скласти її в картонну коробку. Коробку потрібно помістити в сухе провітрюване місце.
Важливі правила:
- Розділіть усі частини та складіть їх окремо
- Листя та гілки можна перев'язати ниткою або гумкою – це не допустить деформації
- Частини від ялинки можна загорнути в пухирчасту плівку, а потім скласти в коробку. Або обгорнути у плівку всю коробку – це захистити від вологи.
- На кінці дерева надягніть поліетиленові пакети, щоб захистити від можливих ударів та деформації.
- У коробку додайте кілька лаврових листків – це захистить від паразитів та обмежить розвиток вологості.
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