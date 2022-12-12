Как быстро почистить искусственную елку перед установкой: легкие способы

Искусственные елки в последние годы стали очень популярны, так как они помогают беречь природу, и их владельцы ежегодно не тратят деньги на свежесрубленное дерево. Также такие елочки хранятся во многих семьях по много лет и передаются из поколения в поколение.

У таких елок есть проблема - за год они обрастают пылью и мусором в кладовках и на антресолях. Как почистить такую елку, рассказали в Sante Plus.

Почему елку нужно чистить

Когда искусственная елка стоит почти целый год в кладовке, она накапливает не только пыль и грязь, но еще и клещей, и микробов.

А это опасно для тех, кто склонен к аллергии. Упаковка или мешок, в который обычно заворачивают елку, от этих проблем не защищает.

Какие способы помогут почистить елку

Пылесос. Мощным воздухом можно удалить пыль и весь мусор даже в труднодоступных местах. Нужно пользоваться пылесосом с осторожностью, чтобы не повредить ветки. Если у вас есть небольшой пылесос, типа автомобильного - это существенно упростит задачу.

Спрей от пыли. Этот способ самый простой - нужно распылить спрей на елку и оставить на 10-15 минут. Желательно обрызгивать елку во дворе или на балконе.

Если такой спрей вы не можете найти в магазине или не хотите тратить на него деньги, сделайте его самостоятельно. Вам понадобится уксус, немного средства для мытья посуды, сода, вода. Также можно использовать средство для мытья окон.

Мытье елки. Налейте в миску горячую воду, добавьте немного моющего средства и уксус. Возьмите чистую губку, смочите ее в растворе и пройдитесь по стволу елки и по ее веткам.

Как правильно хранить елку

Самый оптимальный вариант - разобрать елку и сложить ее в картонную коробку. Коробку нужно поместить в сухое место, которое проветривается.

Важные правила: