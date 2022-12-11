Як прикрасити дім до Нового 2023 року, щоб залучити удачу та багатство
Новий рік, який незабаром настане - рік Чорного водяного Кролика. Це пухнасте звірятко може принести багато хороших і приємних речей, якщо враховувати при підготовці до свята всі його уподобання.
Як правильно прикрасити дім до Нового 2023 року - читайте у матеріалі Styler.
Сімейні цінності
Кролик – сімейна тварина. Тому для прикрас підійде все, що може нагадувати про сімейні цінності. Наприклад, на ялинку можна повісити іграшки, які ви зберігаєте ще з дитинства або які вам дісталися у спадок та рідних. Можна навіть посадити м'які іграшки, яким дуже багато років або повісити фотографії вашої родини.
Бажано, щоб будинок прикрашала вся родина – залучіть до цього заняття дітей та старше покоління вашої родини. Діти можуть зробити прикраси власноруч.
Жодних кричущих відтінків
Яскраві кольори кролику не до смаку, тому варто прибрати все яскраво-червоне з інтер'єру. У пріоритеті у водяного Кролика – світлі тони, зелений, блакитний, ніжно-рожевий та пастельний фіолетовий. Можна додати білий, жовтий.
Також можна використовувати сріблясто-перлинні відтінки та чорні.
Як прикрасити будинок до Нового року Кролика (freepik com)
Домашній затишок
Дуже важливо, щоб усі прикраси були м'якими та затишними. Можна навіть зробити кілька зон – з подушками, пледами, м'якими іграшками та підсвітити їх гірляндами з теплими лампами чи свічками.
Астрологи рекомендують цей рік зустрічати в тихій та сімейній обстановці, з найближчими членами вашої родини. Не варто закочувати гучні вечірки.
Жодних хижаків, тільки коти та кролики
Простежте, щоб на новорічних прикрасах чи серед іграшок не було хижаків – тигра, леопарда, лева. Не варто використовувати й тих тварин, які мають яскравий принт. Це може кролику прийтись не до смаку.
А ось різні фігурки кролика у вигляді прикрас, скарбничок, м'які іграшки, статуетки – можна, у будь-якій кількості. Астрологи рекомендують поселити в будинку якомога більше різних кроликів – білого та чорного кольору.
Відмінною прикрасою стануть навіть чашки з кроликами, чайні коробки, аплікації, серветки та подушки. Їх можна розставити під ялинкою, посадити у м'який куточок і навіть поставити на стіл.
Благополуччя та процвітання принесе золотистий кролик, здоров'я – зелений чи болотний, для зміцнення романтичних стосунків – обирайте рожевий. Маленькі фігурки кроликів варто подарувати кожному члену сім'ї - як оберіг.
Якщо кроликів у вас обмаль, можна використовувати фігурки кота для прикраси будинку. У східному гороскопі рік Кролика - також рік Кота.
Як прикрасити будинок до Нового року Кролика (freepik com)
Все їстівне
Для кролика найкращими прикрасами стануть рослинні мотиви – шишки, горіхи, гілочки, фрукти. Якщо у вас декоративна ялинка, то поставте пару ялинових гілок у вазу або повісьте їх на стіни.
Багато зелені також має бути й на столі – салат, кріп, петрушка, зелена цибуля, морква, капуста, яблука. Шишки, горіхи та смаколики можна також повісити як прикраси на ялинку.
До речі, раніше ми розповідали про те, де поставити ялинку, щоб залучити удачу та багатство.
А також ми писали про те, в чому потрібно зустрічати рік Чорного Кролика.