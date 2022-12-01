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Де поставити ялинку в домі, щоб весь наступний рік був у достатку

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Четвер 01 грудня 2022 18:29
Де поставити ялинку в домі, щоб весь наступний рік був у достатку Фото: Де поставити ялинку та чим прикрасити її для залучення достатку (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Скоро Новий рік, а отже, українці традиційно ставитимуть святкові ялинки у своїх будинках. Цього року багато хто воліє відзначити свято скромніше, але головний атрибут свята планують поставити багато людей.

Коли потрібно вбирати ялинку і де у домі її варто розмістити, щоб у 2023 році в будинку був достаток - читайте в матеріалі нижче.

Де поставити ялинку у квартирі

Місце розташування ялинки в будинку має велике значення, оскільки цей атрибут свята вміє магічне значення та здатний залучити у наступному році різноманітні блага.

Наряджати ялинку рекомендується 22-23 грудня - напередодні Різдва. Наступний рік - рік Кролика, а значить, прикрашати дерево та житло потрібно речами, які припадуть йому до душі.

Щоб залучити додатковий дохід та просування кар'єрними сходами, ялинку варто встановити в західній або північно-західній частині вашого житла.

Щоб добре вчитися, підвищити свої заробітки та ваші творчість, інтелект та здібності розвивалися – ставте ялинку у північно-східній частині житла.

Для залучення кохання поставте ялинку у південно-західній частині вашого будинку. Зробити це потрібно 23 чи 31 грудня.

Не варто ставити ялинку у двох напрямках, щоб не злякати удачу: це східна чи південна частина вашого будинку.

Де поставити ялинку в домі, щоб весь наступний рік був у достатку

Фото: Для залучення любові та багатства потрібно правильно розмістити та прикрасити ялинку (freepik com)

Чим прикрашати ялинку напередодні року Кролика

Для підтримки життєвих сил, залучення удачі та достатку – вибирайте червоні, білі та сріблясто-жовті іграшки та прикраси.

Для підвищення по кар'єрних сходах, хорошого навчання – срібними, золотими або будь-якими світлими іграшками.

Для залучення кохання в новому році – прикрашайте червоні чи зелені прикраси.

Чорний Водяний Кролик - мешканець лісу, ніжна та трепетна тварина. Одночасно з цим - цілеспрямована та витривала.

Для нього підійдуть будь-які варіанти ялинок – від живої сосни до маленьких штучних. Використовуйте старі іграшки, але не забудьте повісити на дерево хоч кілька нових.

Вибирайте спокійні тони – бежевий, рожевий, блакитний, білий. Відмінними прикрасами стануть цукерки, саморобні іграшки, гірлянди у вигляді ялинок та сердечок. Можна вішати навіть м'які іграшки невеликого розміру, але слідкуйте, щоб там не було хижаків.

Ще для прикраси можна використовувати стрічки, бантики, горіхи, фігурки кроликів або кішок, а також морквину.

До речі, раніше ми писали про те, що треба вдягнути на Новий рік, щоби залучити багатство.

А також ми писали про те, як зустрічати Новий 2023, щоб він став вдалим.

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