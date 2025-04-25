Як серіал "Ти" змінив Пенна Беджлі: скасував своє табу та готується стати татом

На Netflix стартував 5 сезон серіалу "Ти" (You), у якому автори ставлять крапку в історії Джо Голдберга. За час роботи над проєктом життя Пенна Беджлі дуже змінилося. Роль серійного вбивці вивела його на новий рівень успіху після "Пліткарки".

Він встиг запустити свій подкаст, розширити сім’ю і навіть наважився порушити власне табу на секс-сцени. Про це детальніше розповідає РБК-Україна (проєкт Styler). У матеріалі присутні спойлери.

На що пішов Пенн Беджлі заради фіналу "Ти"

Образ сталкера зробив героя Пенна особливо популярним в соцмережах. Багато хто почав романтизувати його персонажа, що завжди дивувало виконавця головної ролі.

Особливу увагу привертали сцени пристрасті з його партнерками. Проте вже у 4 сезоні таких моментів не було, адже актор наклав на них табу. Звісно, деякі фани були розчаровані.

Втім, у фінальному сезоні трилера шанувальники помітили повернення Джо до більш відвертих сексуальних сцен. Виявляється, актор вирішив порушити власне правило заради фіналу історії..

"Мені довелося викинути це правило у вікно", - зізнався 38-річний Беджлі.

Пенн Беджлі на прем'єрі 5 сезону "Ти" (фото: Getty Images)

Він зазначив, що це було важке дискусійне питання, яке виникло перед ним і творчою командою перед фіналом шоу.

"Це було важливе питання: чим я готовий пожертвувати? Я досі вважаю, що таких сцен має бути якомога менше. Але якщо це виправдано сюжетом - зробімо це усвідомлено та обґрунтовано", - пояснив він.

Чому Джо Голдберг знову став романтичним героєм

У фіналі серіалу Джо заводить роман із молодою жінкою Бронте, яка влаштовується до нього в книжкову крамницю. Згодом з'ясовується, що вона хотіла помститися Джо за смерть колишньої асистентки Бек, проте в процесі сама закохується в нього. На думку актора, таке повернення було необхідним.

"Серіал мав повернутися до витоків. Джо знову сприймають як іконічного романтика, хоча це ілюзія, яка й зробила його таким небезпечним", - сказав він.



Як актор виріс разом з Джо

Попри небезпечність свого персонажа, Пенн все ж буде за ним сумувати. Саме в компанії Джо він прожив свої 30-ті роки.

Робота над серіалом збіглася з важливими подіями в особистому житті Беджлі. Перед тим, як взяти цю роль, він одружився зі співачкою Доміно Кірке. Під час роботи над проєктом у них народився син Джеймс, якому зараз 4 роки. За словами зірки, серіал навчив його, яким чоловіком точно не треба бути.

"Він навчив мене бути кращою людиною. Сам він у цьому провалився, проте мені довелося замислитися над усім, що нас поєднує", - зауважив Пенн.

А поки глядачі насолоджуються переглядом 5 сезону “Ти” в особистому житті Пенна розпочинається новий етап - разом з дружиною він очікує на народження синів-близнят. Також пара виховує 16-річного Кассіуса, якого артистка народила у попередніх стосунках.

Пен Беджлі разом з вагітною дружиною (фото: Getty Images)