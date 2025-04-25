МакКонахі і Гаррельсон можуть бути братами: мама одного з акторів розкрила родинну таємницю

Американський актор Меттью МакКонахі серйозно задумався про можливість того, що його давній друг і колега Вуді Гаррельсон - насправді його зведений брат. І все почалося з дивного зізнання матері зірки "Далласького клубу покупців".

Тепер актори серйозно задумалися над ДНК-тестом, а телезірка Морі Повіч навіть запропонував перетворити це на шоу, пише РБК-Україна (проєкт Styler).

З чого МакКонахі взяв, що Гаррельсон - його брат

У подкасті "Let’s Talk Off Camera" МакКонахі розповів, що під час їхнього спільного відпочинку в Греції його мама натякнула Гаррельсону, що "знала його батька" - з характерним "поглядом і підморгуванням".

Згодом, коли вони почали порівнювати дати, виявилося, що батько Гаррельсона перебував у відпустці саме в той час, коли батьки МакКонахі розлучалися вдруге. Тобто, теоретично, все могло збігтися.

"Ми знаємо навіть місця в Західному Техасі, де могла статися зустріч, побачення… Або оте саме багатозначне "знала", - додав Меттью.

Гаррельсон відчуває зв'язок з МакКонахі

Сам Гаррельсон, до речі, не відкидає цю можливість і зізнається: вже давно "відчуває", що між ними з МакКонахі може бути родинний зв'язок.

"Я дізнався від Ма Мак, матері Меттью, що в неї дійсно були стосунки з моїм батьком - протягом відносно короткого періоду часу, який збігся з тим, коли батьки Меттью розлучалися... Ми ще не робили тесту ДНК, але буває занадто багато моментів, коли я ловлю себе на думці: "Боже, які ми схожі!" Те, що він робить, як він говорить, його манери… Я відчував це роками", - сказав зірка фільму "Народ проти Ларрі Флінта" в інтерв’ю Esquire.

Гаррельсон і МакКонахі (фото: Getty Images)

Згодом Вуді підтвердив у "Пізньому шоу зі Стівеном Кольбером", що готовий пройти ДНК-тест. Але для МакКонахі це питання значно складніше емоційно.

"Він вважає, що це буде ніби як втрата батька", - пояснив Гаррельсон.

"Але я кажу йому: "Ні, ти просто отримаєш іншого батька і брата", - додав він.

ДНК-тест імовірно буде зроблено. Про це Гаррельсон минулого місяця в ефірі Radio X розповів Джонні Вону.

"Ми ще не зробили тест ДНК. Але, ймовірно, зробимо. Я думаю, що це цілком реальна можливість", - сказав він.

ДНК-тестування можуть перетворити на шоу

Раніше телезірка Морі Повіч, який проводив ДНК-тести у своєму шоу "Морі" з 1991 по 2022 рік і прославився фірмовою фразою "Ти не батько!", а зараз перебуває на пенсії, сказав, що готовий повернутися та ТБ, якщо зірки "‎Справжнього детективу" зголосяться підтвердити, чи є між ними родинні зв’язки.

"Ми б могли б зробити випуск у прайм-таймі під назвою "ДНК: Морі повертається з Вуді та Меттью". Я навіть відновлю для цього колір свого волосся. Вуді має мій номер, я готовий‎", - заявив телеведучий в одному з інтерв'ю.