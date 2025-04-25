Как сериал "Ты" изменил Пенна Бэджли: отменил свое табу и готовится стать папой

На Netflix стартовал 5 сезон сериала "Ты" (You), в котором авторы ставят точку в истории Джо Голдберга. За время работы над проектом жизнь Пенна Бэджли очень изменилась. Роль серийного убийцы вывела его на новый уровень успеха после "Сплетницы".

Он успел запустить собственный подкаст, расширить семью и даже решился нарушить свой запрет на секс-сцены. Об этом подробнее рассказывает РБК-Украина (проект Styler). В матеріале присутствуют спойлеры.

На что пошел Пенн Бэджли ради финала "Ты"

Образ сталкера сделал героя Пенна особенно популярным в соцсетях. Многие начали романтизировать его персонажа, что всегда удивляло исполнителя главной роли.

Особое внимание привлекали сцены страсти с его партнершами. Однако уже в 4 сезоне таких моментов не было, ведь актер наложил на них табу. Конечно, фаны были разочарованы.

Впрочем, в финальном сезоне триллера поклонники заметили возвращение Джо к более откровенным сексуальным сценам. Оказывается, актер решил нарушить собственное правило ради финала истории...

"Мне пришлось выбросить это правило в окно", - признался 38-летний Бэджли.

Пенн Бэджли на премьере 5 сезона "Ты" (фото: Getty Images)

Он отметил, что это был трудный дискуссионный вопрос, который возник перед ним и творческой командой перед финалом шоу.

"Это был важный вопрос: чем я готов пожертвовать? Я до сих пор считаю, что таких сцен должно быть как можно меньше. Но если это оправдано сюжетом - давайте сделаем это осознанно и обоснованно", - объяснил он.

Почему Джо Голдберг снова стал романтическим героем

В финале сериала Джо заводит роман с молодой женщиной Бронте, которая устраивается к нему в книжный магазин. Впоследствии выясняется, что она хотела отомстить Джо за смерть бывшей ассистентки Бек, однако в процессе сама влюбляется в него. По мнению актера, такое возвращение было необходимо.

"Сериал должен был вернуться к истокам. Джо снова воспринимают как иконического романтика, хотя это иллюзия, которая и сделала его таким опасным", - сказал он.



Как актер вырос вместе с Джо

Несмотря на опасность своего персонажа, Пенн все же будет по нему скучать. Именно в компании Джо он прожил свои 30-е годы.

Работа над сериалом совпала с важными событиями в личной жизни Бэджли. Перед тем, как взять эту роль, он женился на певице Домино Кирке. Во время работы над проектом у них родился сын Джеймс, которому сейчас 4 года. По словам звезды, сериал научил его, каким мужчиной точно не надо быть.

"Он научил меня быть лучшим человеком. Сам он в этом провалился, однако мне пришлось задуматься над всем, что нас объединяет", - отметил Пенн.

А пока зрители наслаждаются просмотром 5 сезона "Ты" в личной жизни Пенна начинается новый этап - вместе с женой он ожидает рождения сыновей-близнецов. Также пара воспитывает 16-летнего Кассиуса, которого артистка родила в предыдущих отношениях.

Пен Бэджли вместе с беременной женой (фото: Getty Images)