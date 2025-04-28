Як у реальному житті виглядає актор, який зіграв Ло’ака у фільмі "Аватар" (фото)
Брітейн Далтон - американський актор, який здобув популярність завдяки ролі Ло’ака, другого сина Джейка Саллі та Нейтирі, у фільмі “Аватар: Шлях води”.
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Біографія Брітейна Далтона
Брітейн Далтон народився 12 грудня 2001 року в Каліфорнії в родині Джеремі Далтона, співака, номінованого на премію “Греммі”.
Ще в дитинстві він почав свою акторську кар'єру: в 11 років, показуючи карткові фокуси на вулиці, його помітила студентка-кіностажерка, яка запросила хлопця на прослуховування в Чепменський університет.
Прослуховування пройшло успішно, і Брітейн отримав головну роль у короткометражному університетському фільмі “Дань Джуд”.
Незабаром після цього він почав зніматися в інших проєктах: серіалах “Думати як злочинець”, "Голіаф", а також у короткометражці “Собака-гриль”, за яку отримав нагороду на Фестивалі незалежного кіно “Дика троянда” як найкращий молодий актор у студентському та музичному кіно.
У 2018 році Брітейн знявся у фантастичному фільмі Стівена Спілберга “Першому гравцю приготуватися”, де зіграв роль школяра.
Однак справжню популярність йому принесла роль Ло’ака у сиквелі “Аватара” Джеймса Кемерона, на яку він потрапив після успішного прослуховування.Брітейн Далтон і Джеймс Кемерон (фото: instagram.com/britaindalton)
У 2017 році Брітейн розпочав зйомки у “Аватар: Шлях води”, де він зіграв середнього сина Джейка та Нейтирі.
За його словами, Джеймс Кемерон попросив його “вкласти серце і душу” у свою роль. Брітейн описував свого героя як “бунтаря та грубіяна”, якого мало хто розуміє, і тому йому нелегко втілитися у роль.
Повідомляється, що Далтон повернеться до ролі Ло’ака у третій частині фільму.
Брітейн Далтон (фото: instagram.com/britaindalton)
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