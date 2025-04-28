Как в реальной жизни выглядит актер, сыгравший Ло'ака в фильме "Аватар" (фото)

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Биография Бритейна Далтона

Бритейн Далтон родился 12 декабря 2001 года в Калифорнии в семье Джереми Далтона, певца, номинированного на премию "Грэмми".

Еще в детстве он начал свою актерскую карьеру: в 11 лет, показывая карточные фокусы на улице, его заметила студентка-киностажерка, которая пригласила парня на прослушивание в Чепменский университет.

Прослушивание прошло успешно, и Бритейн получил главную роль в короткометражном университетском фильме "Дань Джуд".

Вскоре после этого он начал сниматься в других проектах: сериалах "Думать как преступник", "Голиаф", а также в короткометражке "Собака-гриль", за которую получил награду на Фестивале независимого кино "Дикая роза" как лучший молодой актер в студенческом и музыкальном кино.

В 2018 году Бритейн снялся в фантастическом фильме Стивена Спилберга "Первому игроку приготовиться", где сыграл роль школьника.

Однако настоящую известность ему принесла роль Ло'ака в сиквеле "Аватара" Джеймса Кэмерона, на которую он попал после успешного прослушивания. Бритейн Далтон и Джеймс Кэмерон (фото: instagram.com/britaindalton)

В 2017 году Бритейн приступил к съемкам в "Аватар: Путь воды", где он сыграл среднего сына Джейка и Нейтири.

По его словам, Джеймс Кэмерон попросил его "вложить сердце и душу" в свою роль. Бритейн описывал своего героя как "бунтаря и грубияна", которого мало кто понимает, и поэтому ему нелегко воплотиться в роль.

Сообщается, что Далтон вернется к роли Ло'ака в третьей части фильма.

Бритейн Далтон (фото: instagram.com/britaindalton)