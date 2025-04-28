Как в реальной жизни выглядит актер, сыгравший Ло'ака в фильме "Аватар" (фото)
Бритейн Далтон - американский актер, получивший известность благодаря роли Ло'ака, второго сына Джейка Салли и Нейтири, в фильме "Аватар: Путь воды".
РБК-Украина (проект Styler) предлагает узнать, как он выглядит вне мира Пандоры, без специальных эффектов и грима.
Биография Бритейна Далтона
Бритейн Далтон родился 12 декабря 2001 года в Калифорнии в семье Джереми Далтона, певца, номинированного на премию "Грэмми".
Еще в детстве он начал свою актерскую карьеру: в 11 лет, показывая карточные фокусы на улице, его заметила студентка-киностажерка, которая пригласила парня на прослушивание в Чепменский университет.
Прослушивание прошло успешно, и Бритейн получил главную роль в короткометражном университетском фильме "Дань Джуд".
Вскоре после этого он начал сниматься в других проектах: сериалах "Думать как преступник", "Голиаф", а также в короткометражке "Собака-гриль", за которую получил награду на Фестивале независимого кино "Дикая роза" как лучший молодой актер в студенческом и музыкальном кино.
В 2018 году Бритейн снялся в фантастическом фильме Стивена Спилберга "Первому игроку приготовиться", где сыграл роль школьника.
Однако настоящую известность ему принесла роль Ло'ака в сиквеле "Аватара" Джеймса Кэмерона, на которую он попал после успешного прослушивания.Бритейн Далтон и Джеймс Кэмерон (фото: instagram.com/britaindalton)
В 2017 году Бритейн приступил к съемкам в "Аватар: Путь воды", где он сыграл среднего сына Джейка и Нейтири.
По его словам, Джеймс Кэмерон попросил его "вложить сердце и душу" в свою роль. Бритейн описывал своего героя как "бунтаря и грубияна", которого мало кто понимает, и поэтому ему нелегко воплотиться в роль.
Сообщается, что Далтон вернется к роли Ло'ака в третьей части фильма.
Бритейн Далтон (фото: instagram.com/britaindalton)
Вас может заинтересовать
- Как в реальной жизни выглядит актер, сыгравший Тоновари в фильме "Аватар"
- Как в реальной жизни выглядит Джейк Салли из "Аватара"
-
Как выглядит актриса, сыгравшая Мо'ат в фильме.