Як у реальному житті виглядає актор, який зіграв Джейка Саллі у фільмі "Аватар" (фото)

Культовий фільм Джеймса Кемерона "Аватар" назавжди змінив уявлення про кінематограф, перенісши глядачів у неймовірний світ планети Пандора. Головний герой стрічки Джейк Саллі, у виконанні актора Сема Вортінгтона, став символом боротьби, любові та єднання з природою.

Але як насправді виглядає актор, який втілив цього персонажа, поза екраном і без спецефектів? Дізнайтесь у матеріалі на РБК-Україна (проект Styler).

Сем Вортінгтон, австралійський актор, відомий не лише своєю роллю у "Аватарі", але й іншими кінематографічними проєктами, такими як "Термінатор: Спасіння прийде" та "Битва титанів".

У реальному житті він виглядає зовсім не так, як його персонаж у фантастичній стрічці. Без синьої шкіри та хвоста, Сем залишається привабливим і стильним чоловіком.

Сем Вортінгтон (фото: Кіноріум)

На відміну від свого героя Джейка, Вортінгтон у житті має коротку зачіску та носить сучасний одяг. Його образ - це поєднання простої елегантності й невимушеного стилю.

Актор вражає своєю харизмою, яка допомогла йому завоювати мільйони шанувальників у всьому світі.

Сем Вортінгтон (фото: Кіноріум)

Сем одружений із австралійською моделлю Ларою Бінгл. Подружжя виховує трьох дітей і проживає досить скромно, попри славу актора.

Лара Бінгл (фото: instagram.com/laraworthington)

У повсякденному житті Вортінгтон рідко з’являється на світських заходах, віддаючи перевагу сімейному затишку.