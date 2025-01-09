Як у реальному житті виглядає актор, який зіграв Тоноварі у фільмі "Аватар" (фото)

У кінематографічному всесвіті "Аватара" герої стають справжніми легендами завдяки своїм унікальним образам. Одним із таких персонажів є Тоноварі, лідер клану Меткаїна, чиї харизма та сила запам'яталися глядачам.

Але як виглядає актор, що втілив цього героя у реальному житті? РБК-Україна (проект Styler) пропонує дізнатися більше про його особистість поза кадром.

Кліффорд Вів’єн Девон Кертіс, більш відомий як Кліфф Кертіс народився 27 липня 1968 року в місті Роторуа, що у Новій Зеландії. Він є відомим новозеландським актором і продюсером.

На початку своєї кар’єри Кертіс активно знімався на батьківщині, а також виконував другорядні ролі в американських кінострічках. Його зовнішність, зумовлена походженням з народу маорі, дозволила акторові вдало втілювати на екрані представників різних етнічних груп, включаючи євреїв (зокрема роль Ієшуа-Ісуса у фільмі "Воскресіння"), арабів і латиноамериканців.

Кліфф Кертіс (фото: Кіноріум)

Широка популярність прийшла до актора у 2015 році, коли він зіграв Трейвіса Манаву (англ. Travis Manawa) у телесеріалі AMC "Бійтеся ходячих мерців" - спін-оффі культового шоу "Ходячі мерці".

У серпні 2018 року на екрани вийшов блокбастер "Мег", в якому Кліфф Кертіс зіграв разом із такими акторами, як Джейсон Стейтем і Рубі Роуз.

Кліфф Кертіс (фото: Кіноріум)

Також він отримав одну з ключових ролей у чотирьох сиквелах фільму "Аватар", запланованих до виходу у 2020-2025 роках. У цих стрічках Кертіс виконує роль Тоноварі - вождя клану Меткаїна.

Окрім акторської діяльності, Кліфф є власником новозеландської кіновиробничої компанії "Фенуа Фільмз".

Кліфф Кертіс (фото: Кіноріум)

Що стосується особистого життя зірки, його він оберігає від сторонніх. Відомо, що актор побрався з обраницею у 2009 році. Церемонія одруження, організована виключно для найближчих людей, відбулася на його батьківщині біля озера - у місці, що має для нього особливе значення. Згодом дружина подарувала йому чотирьох дітей.