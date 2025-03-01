Як приготувати справжній плов без казана: ідеальний рецепт на сковороді

Багато хто вважає, що плов можна приготувати лише в казані, адже саме в ньому створюються ідеальні умови для цієї страви. Але що, якщо казана немає? Насправді смачно зварений плов із розсипчастим рисом та ароматним м’ясом цілком реально приготувати й у звичайній глибокій сковороді з товстим дном.