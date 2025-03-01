Як приготувати справжній плов без казана: ідеальний рецепт на сковороді

Багато хто вважає, що плов можна приготувати лише в казані, адже саме в ньому створюються ідеальні умови для цієї страви. Але що, якщо казана немає? Насправді смачно зварений плов із розсипчастим рисом та ароматним м’ясом цілком реально приготувати й у звичайній глибокій сковороді з товстим дном.
Як приготувати плов у сковороді і які хитрощі дозволять вам зробити його неймовірно смачним, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на рецепт у YouTube-каналі "Пан Фартух".
Кулінари запевняють, що глибока сковорода з товстим дном є чудовою альтернативою казану. До того ж в Узбекистані традиційно готували плов у чавунних сковородах, які добре тримають тепло та створюють потрібний ефект пропарювання.
Щоб приготувати ідеальний плов без казана, дотримуйтесь простих кроків:
Секрети ідеального плову
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