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Як приготувати справжній плов без казана: ідеальний рецепт на сковороді

Як приготувати ідеальний плов на сковороді (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Багато хто вважає, що плов можна приготувати лише в казані, адже саме в ньому створюються ідеальні умови для цієї страви. Але що, якщо казана немає? Насправді смачно зварений плов із розсипчастим рисом та ароматним м’ясом цілком реально приготувати й у звичайній глибокій сковороді з товстим дном.

Як приготувати плов у сковороді і які хитрощі дозволять вам зробити його неймовірно смачним, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на рецепт у YouTube-каналі "Пан Фартух".

Кулінари запевняють, що глибока сковорода з товстим дном є чудовою альтернативою казану. До того ж в Узбекистані традиційно готували плов у чавунних сковородах, які добре тримають тепло та створюють потрібний ефект пропарювання.

Що вам знадобиться:

  • М'ясо - 500-600 г
  • Цибуля - 300 г
  • Морква - 600 г
  • Рис - 2 склянки
  • Зіра
  • Барбарис
  • Куркума
  • Шафран
  • Сіль, перець
  • Олія для смаження - 100 мл
  • Часник - 2-3 зубчики

Покроковий рецепт плову на сковороді

Щоб приготувати ідеальний плов без казана, дотримуйтесь простих кроків:

  1. Обсмажте 500 г м’яса (яловичини або курки) до рум’яної скоринки.
  2. Додайте нарізану цибулю та моркву, продовжуйте смажити ще 5-7 хвилин.
  3. Додайте 2 склянки рису (краще пропареного), залийте кип’яченою водою, щоб вона покривала крупу на 2 см.
  4. Приправте спеціями - зірою, барбарисом, сіллю, перцем. Додайте часник.
  5. Тушкуйте на слабкому вогні під кришкою 20 хвилин, не перемішуючи.

Секрети ідеального плову

  • Не перемішуйте страву до готовності, щоб зберегти правильну структуру рису.
  • Використовуйте пропарений рис - він не злипається і виходить розсипчастим.
  • Додайте куркуму або шафран для красивого золотистого кольору.
  • Не відкривайте кришку перші 15 хвилин, щоб рис добре пропарився.
  • Після приготування залиште плов під рушником на 10 хвилин - так він стане ще смачнішим.
  • Якщо використовуєте курку, віддайте перевагу стегнам, адже вони соковитіші за грудку.

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