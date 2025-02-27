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Ситний та швидкий сніданок для всієї родини: готуємо сирний коржик на сковороді

Четвер 27 лютого 2025 07:45
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Ситний та швидкий сніданок для всієї родини: готуємо сирний коржик на сковороді Як приготувати смачний сирний коржик на сніданок (кадр з відео)
Автор: Анна Шиканова

Сирні коржики - справжня калорійна бомба. В поєднанні з чашкою кави або чаю зранку вони наситять вас так, що ви точно не згадаєте про їжу аж до обідньої перерви.

Як приготувати ситні сирні коржики на сніданок, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Gospoda.

Що вам знадобиться:

  • Твердий сир - 150 г
  • Яйця - 2 шт.
  • Сметана - 1 ст. ложка
  • Борошно - 2 ст. ложки
  • Сіль - дрібка

Як готувати сирні коржики

Твердий сир натираємо на дрібній тертці. Додаємо яйця, сіль і дуже добре все вимішуємо.

Змішуємо сметану та борошно, додаємо сирну масу з яйцями та ще раз дуже добре все вимішуємо до однорідної маси.

За бажанням можна додати інші спеції та свіжу зелень, щоб коржик був більш ароматним та пікантним.

Розігріту сковорідку змащуємо маслом і ложкою викладаємо на неї масу для коржика, вирівнюємо, щоб був рівномірний шар.

Обсмажуємо на середньому вогні по декілька хвилин з кожної сторони.

Перед подачею змащуємо гарячі коржики вершковим маслом, але це не обов'язково.

Якщо ви хочете приготувати більшу кількість коржиків, то просто збільшуйте кількість інгредієнтів.

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