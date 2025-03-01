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Как приготовить настоящий плов без казана: идеальный рецепт на сковороде

Как приготовить идеальный плов на сковороде (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Многие считают, что плов можно приготовить только в казане, ведь именно в нем создаются идеальные условия для этого блюда. Но что, если казана нет? На самом деле вкусно сваренный плов с рассыпчатым рисом и ароматным мясом вполне реально приготовить и в обычной глубокой сковороде с толстым дном.

Как приготовить плов в сковороде и какие хитрости позволят вам сделать его невероятно вкусным, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на рецепт в YouTube-канале "Пан Фартух".

Кулинары уверяют, что глубокая сковорода с толстым дном является отличной альтернативой казану. К тому же в Узбекистане традиционно готовили плов в чугунных сковородах, которые хорошо держат тепло и создают нужный эффект пропаривания.

Что вам понадобится:

  • Мясо - 500-600 г
  • Лук - 300 г
  • Морковь - 600 г
  • Рис - 2 стакана
  • Зира
  • Барбарис
  • Куркума
  • Шафран
  • Соль, перец
  • Масло для жарки - 100 мл
  • Чеснок - 2-3 зубчика

Пошаговый рецепт плова на сковороде

Чтобы приготовить идеальный плов без казана, придерживайтесь следующих шагов:

  1. Обжарьте 500 г мяса (говядины или курицы) до румяной корочки.
  2. Добавьте нарезанный лук и морковь, продолжайте жарить еще 5-7 минут.
  3. Добавьте 2 стакана риса (лучше пропаренного), залейте кипяченой водой, чтобы она покрывала крупу на 2 см.
  4. Приправьте специями - зирой, барбарисом, солью, перцем. Добавьте чеснок.
  5. Тушите на слабом огне под крышкой 20 минут, не перемешивая.

Секреты идеального плова

  • Не перемешивайте блюдо до готовности, чтобы сохранить правильную структуру риса.
  • Используйте пропаренный рис - он не слипается и получается рассыпчатым.
  • Добавьте куркуму или шафран для красивого золотистого цвета.
  • Не открывайте крышку первые 15 минут, чтобы рис хорошо пропарился.
  • После приготовления оставьте плов под полотенцем на 10 минут - так он станет еще вкуснее.
  • Если используете курицу, отдайте предпочтение бедрам, ведь они сочнее грудки.

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