Как приготовить настоящий плов без казана: идеальный рецепт на сковороде

Многие считают, что плов можно приготовить только в казане, ведь именно в нем создаются идеальные условия для этого блюда. Но что, если казана нет? На самом деле вкусно сваренный плов с рассыпчатым рисом и ароматным мясом вполне реально приготовить и в обычной глубокой сковороде с толстым дном.
Как приготовить плов в сковороде и какие хитрости позволят вам сделать его невероятно вкусным, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на рецепт в YouTube-канале "Пан Фартух".
Кулинары уверяют, что глубокая сковорода с толстым дном является отличной альтернативой казану. К тому же в Узбекистане традиционно готовили плов в чугунных сковородах, которые хорошо держат тепло и создают нужный эффект пропаривания.
Чтобы приготовить идеальный плов без казана, придерживайтесь следующих шагов:
Секреты идеального плова
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