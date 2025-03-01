Как приготовить настоящий плов без казана: идеальный рецепт на сковороде

Многие считают, что плов можно приготовить только в казане, ведь именно в нем создаются идеальные условия для этого блюда. Но что, если казана нет? На самом деле вкусно сваренный плов с рассыпчатым рисом и ароматным мясом вполне реально приготовить и в обычной глубокой сковороде с толстым дном.