Омлет тамагоякі: рецепт ідеального сніданку у японському стилі

Способів приготування омлету багато, але є один цікавий, який точно сподобається вам та вашій родині. Омлет тамагоякі в Японії їдять не тільки на сніданок - він гарно підходить для перекусу у будь-яку годину дня. Головна його відмінність - це смак, трохи солодкий і трохи пряний.

Як приготувати японський омлет тамагоякі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео "Всесвіт рецептів" на каналі в YouTube.

Що вам знадобиться:

Яйця - 3 шт.

Цукор - 1 ч. ложка

Вода - 1 ст. ложка

Соєвий соус - 1 ч. ложка

Сіль - ½ ч. ложки

Олія - 1 ст. ложка

Чорний перець - до свого смаку

Також можна додати 1 цибулину та ½ моркви або трохи тертого сиру.

Як готувати омлет тамагоякі

Моркву натерти на дрібній тертці до утворення однорідної маси, а цибулю дрібно нарізати.

Яйця збити з сіллю та перцем до утворення стійкої пінки, додати цукор, воду та соєвий соус.

В отриману яєчну масу додати терту моркву та цибулю, добре все перемішати, щоб усі інгредієнти рівномірно розподілилися.

Сковороду добре розігріти та змастити олією. Вилити трохи суміші, щоб утворився тонкий шар. Обсмажити 2 хвилини, потім згорнути обережно у рулет, залишаючи на краю сковороди.

Далі вилити на сковороду нову порцію суміші, щоб вона трохи заходила на вже готовий рулет. Коли шар підсмажиться, згорнути ого разом з попереднім.

Повторювати процес, поки вся суміш не буде використана. Готовий омлет-рулет нарізати шматочками та подавати теплим - з соусом, овочами, зеленню.