Як приготувати справжній плов без казана: ідеальний рецепт на сковороді

Багато хто вважає, що плов можна приготувати лише в казані, адже саме в ньому створюються ідеальні умови для цієї страви. Але що, якщо казана немає? Насправді смачно зварений плов із розсипчастим рисом та ароматним м’ясом цілком реально приготувати й у звичайній глибокій сковороді з товстим дном.

Як приготувати плов у сковороді і які хитрощі дозволять вам зробити його неймовірно смачним, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на рецепт у YouTube-каналі "Пан Фартух".

Кулінари запевняють, що глибока сковорода з товстим дном є чудовою альтернативою казану. До того ж в Узбекистані традиційно готували плов у чавунних сковородах, які добре тримають тепло та створюють потрібний ефект пропарювання. Що вам знадобиться: М'ясо - 500-600 г

Цибуля - 300 г

Морква - 600 г

Рис - 2 склянки

Зіра

Барбарис

Куркума

Шафран

Сіль, перець

Олія для смаження - 100 мл

Часник - 2-3 зубчики Покроковий рецепт плову на сковороді Щоб приготувати ідеальний плов без казана, дотримуйтесь простих кроків: Обсмажте 500 г м’яса (яловичини або курки) до рум’яної скоринки. Додайте нарізану цибулю та моркву, продовжуйте смажити ще 5-7 хвилин. Додайте 2 склянки рису (краще пропареного), залийте кип’яченою водою, щоб вона покривала крупу на 2 см. Приправте спеціями - зірою, барбарисом, сіллю, перцем. Додайте часник. Тушкуйте на слабкому вогні під кришкою 20 хвилин, не перемішуючи. Секрети ідеального плову Не перемішуйте страву до готовності , щоб зберегти правильну структуру рису.

, щоб зберегти правильну структуру рису. Використовуйте пропарений рис - він не злипається і виходить розсипчастим.

- він не злипається і виходить розсипчастим. Додайте куркуму або шафран для красивого золотистого кольору.

для красивого золотистого кольору. Не відкривайте кришку перші 15 хвилин , щоб рис добре пропарився.

, щоб рис добре пропарився. Після приготування залиште плов під рушником на 10 хвилин - так він стане ще смачнішим.

на 10 хвилин - так він стане ще смачнішим. Якщо використовуєте курку, віддайте перевагу стегнам, адже вони соковитіші за грудку. Вас може зацікавити: Простий, ситний та швидкій сніданок для всієї родини - сирний коржик на пательні. Як приготувати суперніжні картопляні млинці з зеленню. Ідеальний сніданок у японському стилі - готуємо омлет тамагоякі.