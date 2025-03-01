Як приготувати справжній плов без казана: ідеальний рецепт на сковороді
Багато хто вважає, що плов можна приготувати лише в казані, адже саме в ньому створюються ідеальні умови для цієї страви. Але що, якщо казана немає? Насправді смачно зварений плов із розсипчастим рисом та ароматним м’ясом цілком реально приготувати й у звичайній глибокій сковороді з товстим дном.
Як приготувати плов у сковороді і які хитрощі дозволять вам зробити його неймовірно смачним, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на рецепт у YouTube-каналі "Пан Фартух".
Кулінари запевняють, що глибока сковорода з товстим дном є чудовою альтернативою казану. До того ж в Узбекистані традиційно готували плов у чавунних сковородах, які добре тримають тепло та створюють потрібний ефект пропарювання.
Що вам знадобиться:
- М'ясо - 500-600 г
- Цибуля - 300 г
- Морква - 600 г
- Рис - 2 склянки
- Зіра
- Барбарис
- Куркума
- Шафран
- Сіль, перець
- Олія для смаження - 100 мл
- Часник - 2-3 зубчики
Покроковий рецепт плову на сковороді
Щоб приготувати ідеальний плов без казана, дотримуйтесь простих кроків:
- Обсмажте 500 г м’яса (яловичини або курки) до рум’яної скоринки.
- Додайте нарізану цибулю та моркву, продовжуйте смажити ще 5-7 хвилин.
- Додайте 2 склянки рису (краще пропареного), залийте кип’яченою водою, щоб вона покривала крупу на 2 см.
- Приправте спеціями - зірою, барбарисом, сіллю, перцем. Додайте часник.
- Тушкуйте на слабкому вогні під кришкою 20 хвилин, не перемішуючи.
Секрети ідеального плову
- Не перемішуйте страву до готовності, щоб зберегти правильну структуру рису.
- Використовуйте пропарений рис - він не злипається і виходить розсипчастим.
- Додайте куркуму або шафран для красивого золотистого кольору.
- Не відкривайте кришку перші 15 хвилин, щоб рис добре пропарився.
- Після приготування залиште плов під рушником на 10 хвилин - так він стане ще смачнішим.
- Якщо використовуєте курку, віддайте перевагу стегнам, адже вони соковитіші за грудку.
Вас може зацікавити:
Простий, ситний та швидкій сніданок для всієї родини - сирний коржик на пательні.
Як приготувати суперніжні картопляні млинці з зеленню.
Ідеальний сніданок у японському стилі - готуємо омлет тамагоякі.
До речі, раніше ми розповідали про те, як готувати справжні українські чанахи по-закарпатськи.