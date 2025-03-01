Как приготовить настоящий плов без казана: идеальный рецепт на сковороде

Многие считают, что плов можно приготовить только в казане, ведь именно в нем создаются идеальные условия для этого блюда. Но что, если казана нет? На самом деле вкусно сваренный плов с рассыпчатым рисом и ароматным мясом вполне реально приготовить и в обычной глубокой сковороде с толстым дном.

Как приготовить плов в сковороде и какие хитрости позволят вам сделать его невероятно вкусным, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на рецепт в YouTube-канале "Пан Фартух".

Кулинары уверяют, что глубокая сковорода с толстым дном является отличной альтернативой казану. К тому же в Узбекистане традиционно готовили плов в чугунных сковородах, которые хорошо держат тепло и создают нужный эффект пропаривания. Что вам понадобится: Мясо - 500-600 г

Лук - 300 г

Морковь - 600 г

Рис - 2 стакана

Зира

Барбарис

Куркума

Шафран

Соль, перец

Масло для жарки - 100 мл

Чеснок - 2-3 зубчика Пошаговый рецепт плова на сковороде Чтобы приготовить идеальный плов без казана, придерживайтесь следующих шагов: Обжарьте 500 г мяса (говядины или курицы) до румяной корочки. Добавьте нарезанный лук и морковь, продолжайте жарить еще 5-7 минут. Добавьте 2 стакана риса (лучше пропаренного), залейте кипяченой водой, чтобы она покрывала крупу на 2 см. Приправьте специями - зирой, барбарисом, солью, перцем. Добавьте чеснок. Тушите на слабом огне под крышкой 20 минут, не перемешивая. Секреты идеального плова Не перемешивайте блюдо до готовности , чтобы сохранить правильную структуру риса.

, чтобы сохранить правильную структуру риса. Используйте пропаренный рис - он не слипается и получается рассыпчатым.

- он не слипается и получается рассыпчатым. Добавьте куркуму или шафран для красивого золотистого цвета.

для красивого золотистого цвета. Не открывайте крышку первые 15 минут , чтобы рис хорошо пропарился.

, чтобы рис хорошо пропарился. После приготовления оставьте плов под полотенцем на 10 минут - так он станет еще вкуснее.

на 10 минут - так он станет еще вкуснее. Если используете курицу, отдайте предпочтение бедрам, ведь они сочнее грудки. Вас может заинтересовать: Простой, сытный и быстрый завтрак для всей семьи - сырная лепешка на сковороде. Как приготовить супернежные картофельные блины с зеленью. Идеальный завтрак в японском стиле - готовим омлет тамагояки.