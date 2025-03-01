Как приготовить настоящий плов без казана: идеальный рецепт на сковороде
Многие считают, что плов можно приготовить только в казане, ведь именно в нем создаются идеальные условия для этого блюда. Но что, если казана нет? На самом деле вкусно сваренный плов с рассыпчатым рисом и ароматным мясом вполне реально приготовить и в обычной глубокой сковороде с толстым дном.
Как приготовить плов в сковороде и какие хитрости позволят вам сделать его невероятно вкусным, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на рецепт в YouTube-канале "Пан Фартух".
Кулинары уверяют, что глубокая сковорода с толстым дном является отличной альтернативой казану. К тому же в Узбекистане традиционно готовили плов в чугунных сковородах, которые хорошо держат тепло и создают нужный эффект пропаривания.
Что вам понадобится:
- Мясо - 500-600 г
- Лук - 300 г
- Морковь - 600 г
- Рис - 2 стакана
- Зира
- Барбарис
- Куркума
- Шафран
- Соль, перец
- Масло для жарки - 100 мл
- Чеснок - 2-3 зубчика
Пошаговый рецепт плова на сковороде
Чтобы приготовить идеальный плов без казана, придерживайтесь следующих шагов:
- Обжарьте 500 г мяса (говядины или курицы) до румяной корочки.
- Добавьте нарезанный лук и морковь, продолжайте жарить еще 5-7 минут.
- Добавьте 2 стакана риса (лучше пропаренного), залейте кипяченой водой, чтобы она покрывала крупу на 2 см.
- Приправьте специями - зирой, барбарисом, солью, перцем. Добавьте чеснок.
- Тушите на слабом огне под крышкой 20 минут, не перемешивая.
Секреты идеального плова
- Не перемешивайте блюдо до готовности, чтобы сохранить правильную структуру риса.
- Используйте пропаренный рис - он не слипается и получается рассыпчатым.
- Добавьте куркуму или шафран для красивого золотистого цвета.
- Не открывайте крышку первые 15 минут, чтобы рис хорошо пропарился.
- После приготовления оставьте плов под полотенцем на 10 минут - так он станет еще вкуснее.
- Если используете курицу, отдайте предпочтение бедрам, ведь они сочнее грудки.
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