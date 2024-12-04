Як приготувати ідеальний штолен: рецепт різдвяної випічки від Євгена Клопотенка

Німецький різдвяний штолен - одна з найбільш популярної випічки до свят. Зазвичай штолен випікають за декілька місяців до Різдва, щоб випічка просочилася смаком цукатів та ароматом цедри.
Про те, як готувати різдвяний штолен, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал Євгена Клопотенка.
Для того, щоб приготувати випічку до Різдва, знадобляться такі продукти:
Для приготування штолена заздалегідь дістаньте масло з холодильника - воно має бути кімнатної температури, саме це забезпечує ніжність тіста. Перетріть в миску кисломолочний сир через дрібне сито.
В окремий посуд покладіть цукати, родзинки та в'ялену вишню, залийте інгредієнти коньяком і зачекайте 20 хвилин, щоб сухофрукти настоялися. Замість алкоголю можна також використати 3-4 краплі есенції рому.
Мигдаль обсмажте, а потім перебийте до стану борошна. Щоб приготувати тісто для штолена, змішайте пшеничне та мигдалеве борошно зі 150 г звичайного цукру, ванільним цукром, сіллю, 100 г цукрової пудри, кардамоном та розпушувачем.
Розбийте до сухих інгредієнтів яйце та додайте кисломолочний сир. Щоб різдвяна випічка була ароматною, натріть до тіста цедру з апельсина.
Як готувати різдвяний штолен (скриншот / Євген Клопотенко)
З цукатів злийте рідину, та додайте інгредієнти до тіста, ретельно перемішавши масу. Також додайте м'яке вершкове масло та замісіть тісто - воно має бути дещо схожим на пісочне.
Якщо тісто занадто сухе, додайте апельсиновий сік. Спочатку сформуйте з тіста шар, а потім надайте йому форму довгастої хлібини.
Як робити штолен (скриншот / Євген Клопотенко)
Перекладіть випічку на застелене пергаментом деко. Випікайте штолен протягом 40-45 хвилин в розігрітій до 180 градусів в духовці на режимі "Конвекція".
Поки штолен випікається, приготуйте цукровий сироп. Для цього насипте решту цукру в невелику каструльку, за бажанням додайте корицю, та влийте воду.
Доведіть масу до кипіння та загустіння. Полийте готовий штолен сиропом і присипте рештою цукрової пудри.
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