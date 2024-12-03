5 небанальних рецептів на святковий стіл, які сподобаються всім

Святкові страви на Новий рік та Різдво завжди створюють атмосферу затишку і тепла. Попри популярність традиційних страв, можна урізноманітнити святковий стіл не менш смачними та оригінальними рецептами.

Про те, які незвичні страви можна приготувати до святкового столу, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал Лілії Цвіт.

Крекери з крабовими паличками

Крекери з крабовими паличками (скриншот / Лілія Цвіт)

Для того, щоб приготувати крекери з крабовими паличками, потрібні ці інгредієнти:

крабові палички - 100 г

крекер - 180 г

плавлений сир - 1 шт.

яйця - 2 шт.

майонез - 2 ст. л.

часник - 2-3 зубчики

кріп - 40 г

Як готувати крекери з крабовими паличками

Щоб приготувати смачні сендвічі з крекерів, яйця для начинки потрібно відварити круто. Після охолодження яйця потрібно почистити та натерти на маленькій терці.

До яєць потрібно потерти плавлений сирок та крабові палички. Почистьте і подрібніть часник, додайте його до начинки, разом з майонезом. Ретельно перемішайте суміш.

Промийте і подрібніть кріп. Викладіть на половину крекерів по 1 ч. л. начинки, зверху накрийте другим крекером та присипте з боків подрібненим кропом.

Печінкові котлети

Печінкові котлети (скриншот / Лілія Цвіт)

Щоб приготувати печінкові котлети, необхідні такі продукти:

печінка - 300 г

морква - 1 шт.

цибуля - 1 шт.

картопля - 1 шт.

яйце - 1 шт.

сметана - 2 ст. л.

борошно - 3 ст. л.

сухий часник - 0,5 ч. л.

сіль - 1 ч. л.

перець - 0,5 ч. л.

Як готувати печінкові котлети

Для приготування печінкових котлет печінку потрібно помити та порізати на маленькі шматочки. Моркву, цибулю та картоплю потрібно почистити та натерти на тертці. Натерті інгредієнти додайте до печінки.

Розбийте в печінкову масу яйце, всипте сіль, перець та сухий часник. Також додайте борошно і сметану. Перемішайте інгредієнти до однорідної консистенції.

Розігрійте пательню з олією, та викладіть приблизно по 1-2 ст. л. маси на одну печінкову котлету. Смажте котлетки до золотистої скоринки, а подавайте, прикрасивши зеленню або додавши сметану.

Картопля з салом на шпажках

Картопля з салом на шпажках (скриншот / Лілія Цвіт)

Для приготування шпажок з картоплею і салом, знадобляться ці продукти:

картопля - 1100 г

сало - 400 г

олія - 5 ст. л.

сметана - 200 г

коріандр - 2 ч. л.

копчена паприка - 1 ч. л.

свіжий часник - 3-4 зубчики

сухий часник - 1 ч. л.

зелена цибуля - 20 г

сіль - 2,5 ч. л.

перець - 0,5 ч. л.

Як готувати шпажки з картоплею і салом

Для приготування картоплі на шпажках, коренеплоди потрібно ретельно вимити та нарізати кружальцями завтовшки 1-2 см. Перекладіть картоплю в глибоку миску, присипте сіллю, копченою паприкою, перцем, коріандром, сухим часником, а також полийте олією.

Ретельно перемішайте інгредієнти. Сало потрібно нарізати скибочками. По черзі нанизуйте картоплю та сало на шпажку.

Як готувати шпажки з картоплею (скриншот / Лілія Цвіт)

Викладіть шпажки на застелене пергаментом деко та випікайте протягом 1 години в розігрітій до 200 градусів в духовці.

Тим часом приготуйте соус. Для цього помийте та подрібніть цибулю, а часник очистьте і пропустіть через прес. Додайте до інгредієнтів сіль, перець та сметану, перемішайте соус та полийте ним картоплю на шпажках.

Салат "Соняшник"

Салат "Соняшник" (скриншот / Лілія Цвіт)

Щоб приготувати святковий салат "Соняшник", необхідні ці продукти:

курячі шлунки - 300 г

огірок маринований - 2 шт.

картопля - 2-3 шт.

цибуля - 1 шт.

яйця - 3 шт.

майонез - 150 г

кукурудза - 150 г

чипси - 50 г

кріп - 20 г

Як готувати святковий салат "Соняшник"

Для того, щоб приготувати святковий салат, відваріть курячі шлунки, а також картоплю та яйця. Потім шлунки потрібно нарізати соломкою і викласти в миску, поставивши на неї круглу металеву форму для салатів або тортів.

Цибулю почистьте, подрібніть і висипте на шлуночки. На цибулю викладіть тонкий шар майонезу.

Почистьте відварену картоплю, наріжте її соломкою та викладіть на майонез. Знову зробіть тонкий шар майонезу.

Огірок наріжте кружальцями, а яйця - кубиками. Викладіть в салат огірок, додайте майонез, а потім пересипте подрібнене яйце. Накрийте посуд харчовою плівкою та поставте салат в холодильник на декілька годин перед подачею.

Після цього зніміть з салату формочку, викладіть навколо страви чипси та зелень, а зверху присипте кукурудзою.

Лаваш з ковбасою та картоплею

Лаваш з ковбасою та картоплею (скриншот / Лілія Цвіт)

Для того, щоб приготувати лаваш з ковбасою та картоплею, треба такі продукти:

лаваш - 1 шт.

ковбаса - 150 г

картопля - 3 шт.

яйця - 2 шт.

часник - 3 зубчики

майонез - 70 г

Як готувати лаваш з ковбасою та картоплею

Щоб приготувати смачні закуски з лаваша, картоплі та ковбаси, почистьте і пропустіть через прес часник. Змішайте його з майонезом та змастіть соусом лаваш.

Відваріть картоплю в мундирі, почистьте її та натріть на тертці. Також відваріть круто яйця, а потім почистьте їх та натріть на тертці.

Викладіть картоплю на соус. Натріть варену ковбасу або відварену куряче філе та викладіть цей інгредієнт на картоплю. Згорніть лаваш в рулет та щільно обмотайте харчовою плівкою.

Покладіть лаваш в холодильник на деякий час, щоб смаки інгредієнтів змішались. Перед подачею наріжте рулет на кружальця.