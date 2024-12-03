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Пухкі картопляники: простий рецепт пісної української страви

Вівторок 03 грудня 2024 07:45
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Пухкі картопляники: простий рецепт пісної української страви Картопляники - пухкі оладки з картопляного тіста (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)
Автор: Людмила Рябухіна

З картоплі можна приготувати багато різноманітних українських страв. Зокрема, картопляники - пухкі оладки з картопляного тіста. Цю страву могли готувати лише з картопляної маси, або ж додавати різноманітну начинку - від зелені до риби.

Про те, як готувати картопляники, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ".

Що потрібно для картопляників

Для того, щоб приготувати пухкі оладки з картопляного тіста, необхідні ці продукти:

  • картопля - 400 г
  • борошно - 550-600 г
  • яйце - 1 шт.
  • дріжджі сухі - 1 ст. л.
  • цукор - 1 ст. л.
  • сіль - 0,5 ч. л.
  • олія - 1 ст. л.

Як готувати картопляники

Для того, щоб зробити картопляне тісто, потрібно відварити картоплю. Для цього її обов'язково потрібно очистити від шкірки, адже для тіста знадобиться відвар з коренеплоду.

Для швидкого та рівномірного приготування наріжте картоплю на кубики середнього розміру. Після того, картопля відвариться до готовності, злийте 200 мл рідини в миску або склянку, а решту відвару можна вилити.

Картоплю перемніть в пюре і зачекайте, доки воно охолоне до температури приблизно в 38 градусів. Або ж посуд з картоплею можна поставити в глибоку миску з холодною водою.

До пюре додайте сіль, цукор та відлитий відвар. Ретельно перемніть масу, щоб в ній не було жодних грудочок. Після цього всипте дріжджі та вимішайте масу.

Пухкі картопляники: простий рецепт пісної української страви

Як використати картопляне пюре (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Яйце потрібно спершу збити в окремому посуді, а тоді влити в картопляну масу. Це полегшить змішування інгредієнтів.

Поступово всипте просіяне борошно, додавши до картопляного тіста олію. Готова маса має бути щільною та еластичною. Накрийте посуд з тістом харчовою плівкою та залиште в теплому місці на 40 хвилин, щоб тісто підросло.

Пухкі картопляники: простий рецепт пісної української страви

Картопляне тісто для картопляників (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Після цього перекладіть тісто на присипану борошном робочу поверхню. Злегка розкачуючи масу, сформуйте з тіста ковбаску, яку потрібно поділити на однакові частини. З кожного шматочка треба сформувати кульку, яка буде картопляником.

Пухкі картопляники: простий рецепт пісної української страви

Як ліпити картопляники (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Змастіть пательню маслом або олією та обсмажте картопляники з кожного боку на середньому вогні. Так вони піднімуться і рівномірно приготуються, не підгорівши.

Пухкі картопляники: простий рецепт пісної української страви

Як смажити картопляники (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Щоб прибрати зайвий жир з картопляних оладків, перекладіть картопляники на паперовий рушник. Після цього страву можна подавати до столу, за бажанням доповнивши сметаною.

До речі, раніше ми писали про те, як готувати пісний плов з грибами.

А також розповідали, як готувати неймовірно смачну гарбузову кашу за 100-літнім рецептом.

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