Як приготувати ідеальний штолен: рецепт різдвяної випічки від Євгена Клопотенка

Німецький різдвяний штолен - одна з найбільш популярної випічки до свят. Зазвичай штолен випікають за декілька місяців до Різдва, щоб випічка просочилася смаком цукатів та ароматом цедри.

Про те, як готувати різдвяний штолен, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал Євгена Клопотенка.

Що потрібно для штолена

Для того, щоб приготувати випічку до Різдва, знадобляться такі продукти:

борошно - 300 г

вода - 150 мл

коньяк (або ром) - 100 мл

яйце - 1 шт.

масло - 100 г

мигдаль - 50 г

розпушувач - 1 ч. л.

ванільний цукор - 1 ч. л.

цукор - 250 г

цукрова пудра - 118 г

мелений кардамон - 0,5 ч. л.

кисломолочний сир - 150 г

цукати - 50 г

родзинки - 50 г

в'ялена вишня - 50 г вишні

сіль - дрібка

апельсин - 1 шт.

бодян - 3 зірочки

Як готувати штолен за спрощеним рецептом

Для приготування штолена заздалегідь дістаньте масло з холодильника - воно має бути кімнатної температури, саме це забезпечує ніжність тіста. Перетріть в миску кисломолочний сир через дрібне сито.

В окремий посуд покладіть цукати, родзинки та в'ялену вишню, залийте інгредієнти коньяком і зачекайте 20 хвилин, щоб сухофрукти настоялися. Замість алкоголю можна також використати 3-4 краплі есенції рому.

Мигдаль обсмажте, а потім перебийте до стану борошна. Щоб приготувати тісто для штолена, змішайте пшеничне та мигдалеве борошно зі 150 г звичайного цукру, ванільним цукром, сіллю, 100 г цукрової пудри, кардамоном та розпушувачем.

Розбийте до сухих інгредієнтів яйце та додайте кисломолочний сир. Щоб різдвяна випічка була ароматною, натріть до тіста цедру з апельсина.

Як готувати різдвяний штолен (скриншот / Євген Клопотенко)

З цукатів злийте рідину, та додайте інгредієнти до тіста, ретельно перемішавши масу. Також додайте м'яке вершкове масло та замісіть тісто - воно має бути дещо схожим на пісочне.

Якщо тісто занадто сухе, додайте апельсиновий сік. Спочатку сформуйте з тіста шар, а потім надайте йому форму довгастої хлібини.

Як робити штолен (скриншот / Євген Клопотенко)

Перекладіть випічку на застелене пергаментом деко. Випікайте штолен протягом 40-45 хвилин в розігрітій до 180 градусів в духовці на режимі "Конвекція".

Поки штолен випікається, приготуйте цукровий сироп. Для цього насипте решту цукру в невелику каструльку, за бажанням додайте корицю, та влийте воду.

Доведіть масу до кипіння та загустіння. Полийте готовий штолен сиропом і присипте рештою цукрової пудри.