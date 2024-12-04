Как приготовить идеальный штоллен: рецепт рождественской выпечки от Евгена Клопотенко

Немецкий рождественский штоллен - одна из наиболее популярной выпечки к праздникам. Обычно штоллен выпекают за несколько месяцев до Рождества, чтобы выпечка пропиталась вкусом цукатов и ароматом цедры.

О том, как готовить рождественский штоллен, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал Евгена Клопотенко.

Что нужно для штоллена

Для того чтобы приготовить выпечку к Рождеству, понадобятся следующие продукты:

мука - 300 г

вода - 150 мл

коньяк (или ром) - 100 мл

яйцо - 1 шт.

сливочное масло - 100 г

миндаль - 50 г

разрыхлитель - 1 ч. л.

ванильный сахар - 1 ч. л.

сахар - 250 г

сахарная пудра - 118 г

молотый кардамон - 0,5 ч. л.

творог - 150 г

цукаты - 50 г

изюм - 50 г

вяленая вишня - 50 г вишни

соль - щепотка

апельсин - 1 шт.

бадьян - 3 звездочки

Как готовить штоллен по упрощенному рецепту

Для приготовления штоллена заранее достаньте масло из холодильника - оно должно быть комнатной температуры, именно это обеспечивает нежность теста. Перетрите в миску творог через мелкое сито.

В отдельную посуду положите цукаты, изюм и вяленую вишню, залейте ингредиенты коньяком и подождите 20 минут, чтобы настоялись сухофрукты. Вместо алкоголя также можно использовать 3-4 капли эссенции рома.

Миндаль обжарьте, затем перебейте до состояния муки. Чтобы приготовить тесто для штоллена, смешайте пшеничную и миндальную муку со 150 г обыкновенного сахара, ванильным сахаром, солью, 100 г сахарной пудры, кардамоном и разрыхлителем.

Разбейте в сухие ингредиенты яйцо и добавьте творог. Чтобы рождественская выпечка была ароматной, натрите в тесто цедру из апельсина.

Как готовить рождественский штоллен (скриншот / Евген Клопотенко)

Из цукатов слейте жидкость и добавьте ингредиенты к тесту, тщательно перемешав массу. Также добавьте мягкое сливочное масло и замесите тесто - оно должно быть несколько похожим на песочное.

Если тесто слишком сухое, добавьте апельсиновый сок. Сначала сформуйте из теста шар, а затем придайте ему форму продолговатого хлеба.

Как делать штоллен (скриншот / Евген Клопотенко)

Переложите выпечку на застеленный пергаментом противень. Выпекайте штоллен в течение 40-45 минут в разогретой до 180 градусов в духовке на режиме "Конвекция".

Пока штоллен выпекается, приготовьте сахарный сироп. Для этого насыпьте оставшийся сахар в небольшую кастрюльку, по желанию добавьте корицу и влейте воду.

Доведите массу до кипения и загустения. Полейте готовый штолен сиропом и присыпьте оставшейся частью сахарной пудры.