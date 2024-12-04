Как приготовить идеальный штоллен: рецепт рождественской выпечки от Евгена Клопотенко
Немецкий рождественский штоллен - одна из наиболее популярной выпечки к праздникам. Обычно штоллен выпекают за несколько месяцев до Рождества, чтобы выпечка пропиталась вкусом цукатов и ароматом цедры.
О том, как готовить рождественский штоллен, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал Евгена Клопотенко.
Что нужно для штоллена
Для того чтобы приготовить выпечку к Рождеству, понадобятся следующие продукты:
- мука - 300 г
- вода - 150 мл
- коньяк (или ром) - 100 мл
- яйцо - 1 шт.
- сливочное масло - 100 г
- миндаль - 50 г
- разрыхлитель - 1 ч. л.
- ванильный сахар - 1 ч. л.
- сахар - 250 г
- сахарная пудра - 118 г
- молотый кардамон - 0,5 ч. л.
- творог - 150 г
- цукаты - 50 г
- изюм - 50 г
- вяленая вишня - 50 г вишни
- соль - щепотка
- апельсин - 1 шт.
- бадьян - 3 звездочки
Как готовить штоллен по упрощенному рецепту
Для приготовления штоллена заранее достаньте масло из холодильника - оно должно быть комнатной температуры, именно это обеспечивает нежность теста. Перетрите в миску творог через мелкое сито.
В отдельную посуду положите цукаты, изюм и вяленую вишню, залейте ингредиенты коньяком и подождите 20 минут, чтобы настоялись сухофрукты. Вместо алкоголя также можно использовать 3-4 капли эссенции рома.
Миндаль обжарьте, затем перебейте до состояния муки. Чтобы приготовить тесто для штоллена, смешайте пшеничную и миндальную муку со 150 г обыкновенного сахара, ванильным сахаром, солью, 100 г сахарной пудры, кардамоном и разрыхлителем.
Разбейте в сухие ингредиенты яйцо и добавьте творог. Чтобы рождественская выпечка была ароматной, натрите в тесто цедру из апельсина.
Как готовить рождественский штоллен (скриншот / Евген Клопотенко)
Из цукатов слейте жидкость и добавьте ингредиенты к тесту, тщательно перемешав массу. Также добавьте мягкое сливочное масло и замесите тесто - оно должно быть несколько похожим на песочное.
Если тесто слишком сухое, добавьте апельсиновый сок. Сначала сформуйте из теста шар, а затем придайте ему форму продолговатого хлеба.
Как делать штоллен (скриншот / Евген Клопотенко)
Переложите выпечку на застеленный пергаментом противень. Выпекайте штоллен в течение 40-45 минут в разогретой до 180 градусов в духовке на режиме "Конвекция".
Пока штоллен выпекается, приготовьте сахарный сироп. Для этого насыпьте оставшийся сахар в небольшую кастрюльку, по желанию добавьте корицу и влейте воду.
Доведите массу до кипения и загустения. Полейте готовый штолен сиропом и присыпьте оставшейся частью сахарной пудры.
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