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Как приготовить идеальный штоллен: рецепт рождественской выпечки от Евгена Клопотенко

Среда 04 декабря 2024 07:45
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Как приготовить идеальный штоллен: рецепт рождественской выпечки от Евгена Клопотенко Как готовить рождественский штоллен (скриншот / Евген Клопотенко)
Автор: Людмила Рябухіна
Эксперт: Евгений Клопотенко

Немецкий рождественский штоллен - одна из наиболее популярной выпечки к праздникам. Обычно штоллен выпекают за несколько месяцев до Рождества, чтобы выпечка пропиталась вкусом цукатов и ароматом цедры.

О том, как готовить рождественский штоллен, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал Евгена Клопотенко.

Что нужно для штоллена

Для того чтобы приготовить выпечку к Рождеству, понадобятся следующие продукты:

  • мука - 300 г
  • вода - 150 мл
  • коньяк (или ром) - 100 мл
  • яйцо - 1 шт.
  • сливочное масло - 100 г
  • миндаль - 50 г
  • разрыхлитель - 1 ч. л.
  • ванильный сахар - 1 ч. л.
  • сахар - 250 г
  • сахарная пудра - 118 г
  • молотый кардамон - 0,5 ч. л.
  • творог - 150 г
  • цукаты - 50 г
  • изюм - 50 г
  • вяленая вишня - 50 г вишни
  • соль - щепотка
  • апельсин - 1 шт.
  • бадьян - 3 звездочки

Как готовить штоллен по упрощенному рецепту

Для приготовления штоллена заранее достаньте масло из холодильника - оно должно быть комнатной температуры, именно это обеспечивает нежность теста. Перетрите в миску творог через мелкое сито.

В отдельную посуду положите цукаты, изюм и вяленую вишню, залейте ингредиенты коньяком и подождите 20 минут, чтобы настоялись сухофрукты. Вместо алкоголя также можно использовать 3-4 капли эссенции рома.

Миндаль обжарьте, затем перебейте до состояния муки. Чтобы приготовить тесто для штоллена, смешайте пшеничную и миндальную муку со 150 г обыкновенного сахара, ванильным сахаром, солью, 100 г сахарной пудры, кардамоном и разрыхлителем.

Разбейте в сухие ингредиенты яйцо и добавьте творог. Чтобы рождественская выпечка была ароматной, натрите в тесто цедру из апельсина.

Как приготовить идеальный штоллен: рецепт рождественской выпечки от Евгена Клопотенко

Как готовить рождественский штоллен (скриншот / Евген Клопотенко)

Из цукатов слейте жидкость и добавьте ингредиенты к тесту, тщательно перемешав массу. Также добавьте мягкое сливочное масло и замесите тесто - оно должно быть несколько похожим на песочное.

Если тесто слишком сухое, добавьте апельсиновый сок. Сначала сформуйте из теста шар, а затем придайте ему форму продолговатого хлеба.

Как приготовить идеальный штоллен: рецепт рождественской выпечки от Евгена Клопотенко

Как делать штоллен (скриншот / Евген Клопотенко)

Переложите выпечку на застеленный пергаментом противень. Выпекайте штоллен в течение 40-45 минут в разогретой до 180 градусов в духовке на режиме "Конвекция".

Пока штоллен выпекается, приготовьте сахарный сироп. Для этого насыпьте оставшийся сахар в небольшую кастрюльку, по желанию добавьте корицу и влейте воду.

Доведите массу до кипения и загустения. Полейте готовый штолен сиропом и присыпьте оставшейся частью сахарной пудры.

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