Як позбутися "гусячих лапок" біля очей? Косметолог показала ефективний спосіб (відео)

Хочете позбутися зморшок навколо очей без ін’єкцій? Це можна зробити за допомогою тейпування, адже ця техніка допомагає розслабити м’язи та зробити шкіру більш пружною. Як правильно наклеювати тейпи, щоб зменшити "гусячі лапки"?
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку косметолога Ольги Позднякової.
Тейпування може допомогти зменшити виразність "гусячих лапок". Його дія заснована на м’якому розслабленні м’язів навколо очей, покращенні мікроциркуляції та лімфодренажу. Це може зменшити набряки та зробити зморшки менш помітними, особливо якщо використовувати техніку регулярно.
Воно не впливає на глибокі зміни в шкірі, як-от втрату колагену чи еластину.
Тейпи не можна клеїти на такі ділянки шкіри:
Перед першим застосуванням тейпів варто зробити тест на чутливість: наклеїти маленький шматочок тейпу на 20-30 хвилин і перевірити реакцію шкіри.
Спочатку потрібно взяти тейп, прикласти його до обличчя, відрізати (4 см, ширина 1,5-2 см) та розрізати на три рівні частинки. Однак, вам знадобиться лише дві.
Потрібно розірвати паперову підкладку зсередини та приклеїти тейп по середині на 1 см від зморшки.
Нижню частину варто приклеїти без натягу вниз. Верхню - без натягу або з легким підтягуванням угору.
Бажано робити таку дію на денний час та носити 4-8 годин.
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