Как избавиться от "гусиных лапок" возле глаз? Косметолог показала эффективный способ (видео)

Хотите избавиться от морщин вокруг глаз без инъекций? Это можно сделать с помощью тейпирования, ведь эта техника помогает расслабить мышцы и сделать кожу более упругой. Как правильно наклеивать тейпы, чтобы уменьшить "гусиные лапки"?
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу косметолога Ольги Поздняковой.
Тейпирование может помочь уменьшить выраженность "гусиных лапок". Его действие основано на мягком расслаблении мышц вокруг глаз, улучшении микроциркуляции и лимфодренажа. Это может уменьшить отеки и сделать морщины менее заметными, особенно если использовать технику регулярно.
Оно не влияет на глубокие изменения в коже, такие как потеря коллагена или эластина.
Тейпы нельзя клеить на такие участки кожи:
Перед первым применением тейпов стоит сделать тест на чувствительность: наклеить маленький кусочек тейпа на 20-30 минут и проверить реакцию кожи.
Сначала нужно взять тейп, приложить его к лицу, отрезать (4 см, ширина 1,5-2 см) и разрезать на три равные частицы. Однако, вам понадобится только две.
Нужно разорвать бумажную подложку изнутри и приклеить тейп посередине на 1 см от морщины.
Нижнюю часть следует приклеить без натяжения вниз. Верхнюю - без натяжения или с легким подтягиванием вверх.
Желательно делать такое действие на дневное время и носить 4-8 часов.
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