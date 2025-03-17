Как избавиться от "гусиных лапок" возле глаз? Косметолог показала эффективный способ (видео)

Помогают ли тейпы избавиться от морщин?

Тейпирование может помочь уменьшить выраженность "гусиных лапок". Его действие основано на мягком расслаблении мышц вокруг глаз, улучшении микроциркуляции и лимфодренажа. Это может уменьшить отеки и сделать морщины менее заметными, особенно если использовать технику регулярно.

Оно не влияет на глубокие изменения в коже, такие как потеря коллагена или эластина.

Тейпы нельзя клеить на такие участки кожи:

области с поврежденной кожей - раны, ожоги, раздражения, высыпания, экземы или дерматиты

щитовидная железа - зона на передней части шеи, поскольку тейпы могут влиять на кровообращение и работу органа

участки с варикозным расширением вен - особенно отечные или воспаленные вены, чтобы не вызвать осложнений

родинки, папилломы и новообразования - механическое воздействие может повлечь их травмирование

области с активным воспалением - гнойные прыщи, фурункулы или отеки из-за инфекции

зоны с аллергией или повышенной реактивностью кожи - если после первого использования появился зуд, покраснение или сыпь

Перед первым применением тейпов стоит сделать тест на чувствительность: наклеить маленький кусочек тейпа на 20-30 минут и проверить реакцию кожи.

Как избавиться от "гусиных лапок"

Сначала нужно взять тейп, приложить его к лицу, отрезать (4 см, ширина 1,5-2 см) и разрезать на три равные частицы. Однако, вам понадобится только две.

Нужно разорвать бумажную подложку изнутри и приклеить тейп посередине на 1 см от морщины.

Нижнюю часть следует приклеить без натяжения вниз. Верхнюю - без натяжения или с легким подтягиванием вверх.

Желательно делать такое действие на дневное время и носить 4-8 часов.

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