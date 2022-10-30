Як подолати втому восени: поверніть собі сили та енергію

У холодну пору року втома швидше накопичується і здається, що сили зникають вже до середини дня. А після інтенсивного робочого тижня єдине бажання у вихідний – це просто лежати та не ворушитися.

Чому втома восени особливо сильна і як з цим можна впоратися - читайте нижче.

Окрім постійної напруги, надмірних навантажень та стресів, є ще багато цілком простих причин, чому ви позбавлені енергії.

Ви п'єте мало води. Навіть невелике зневоднення у 2-3% здатне знизити рівень нашої енергії. Дегідратація призводить до зменшення об'єму крові, вона стає густішою, серце починає працювати старанніше, щоб її перекачати. А отже, кисень і поживні речовини будуть повільніше надходити до різних частин тіла.

Як виправити? Пийте достатню кількість води щодня. Визначте вашу власну норму (від 2 до 3 літрів) та стежте за кількістю рідини.

Ви мало рухаєтеся та займаєтеся спортом. Восени темп життя трохи сповільнюється і змусити себе вийти на щоденну прогулянку у холод та дощ значно важче. Незадовільне самопочуття та осінній настрій призводять до того, що ви починаєте відкладати щоденні фізичні вправи на завтра.

Як виправити? Домовтеся з собою, що робитимете вправи хоча б 3-4 рази на тиждень по 20-30 хвилин. Від прогулянок відмовляйтеся лише, якщо дощ стоїть стіною. В решту днів - 20-30 хвилин на свіжому повітрі значно покращать ваше самопочуття та додадуть сил.

Регулярні вправи роблять вас сильнішими, витривалішими, зміцнюють серцево-судинну систему. Тому, як тільки вам захочеться впасти в ковдру та подушки, встаньте та обійдіть хоч би навколо свого будинку.

Дефіцит заліза. Нестача заліза в організмі робить нас млявими, дратівливими, вона призводить до уповільнення концентрації та уваги.

Як виправити? Додайте у свій раціон продукти із залізом – печінку, квасолю, яйця, темно-зелені листові овочі, горіхи.

Ви пропускаєте сніданок. У теплу пору апетит щільно пов'язаний з погодними умовами - і в спеку хотілося тільки пити. А ось в холодну пору дуже важливо дотримуватися нормального режиму та обов'язково снідати - це ваш запас енергії майже на весь день.

Як виправити? Правильний сніданок запускає метаболічні процеси в організмі та дає необхідний заряд сил. Тому обов'язково снідайте та додайте продукти з цільнозернової групи, прості білки та здорові жири. Яйця, тости з рибою, вівсянка – на ваш вибір.

Ви неправильно харчуєтеся. У холод дуже хочеться з'їсти щось більш калорійне, жирне, солодке. А отже, в раціон потрапляє багато продуктів із цукром та швидкими вуглеводами. У таких продуктів високий глікемічний індекс, і вони швидко підвищують рівень цукру в крові. А потім цей рівень так само швидко падає, буквально за 2-3 години. Постійні стрибки цукру призводять до відчуття втоми протягом дня.

Як виправити? Перегляньте свій раціон. Заберіть шкідливу їжу і замініть її чимось кориснішим і не менш смачним. Відмінно підійде курка, рис, риба, картопля, салати, фрукти.

Нестача вітаміну Д. Влітку ми проводимо набагато більше часу на свіжому повітрі та під променями сонця, а отже отримуємо достатньо вітаміну Д. Восени сонця мало, а зайвий раз виходити на холодну та мокру вулицю нам не хочеться. Нестача вітаміну Д дає відчуття втоми та загалом несприятливо діє на організм.

Як виправити? Використовуйте кожен сонячний день, щоб побути на свіжому повітрі. Регулярно провітрюйте приміщення та намагайтеся щодня виходити на прогулянку – це забезпечить киснем клітини мозку та покращить самопочуття.

Особливо це важливо зараз, коли нам доводиться досить довго перебувати у темряві, без електроенергії.

Також можна проконсультуватися з лікарем і зробити аналіз, який покаже, чи потрібно додатково приймати вітаміни або ні.

Ви не бережете себе від стресу. Нині ми прокидаємося з новинами та засинаємо разом із ними. І не даємо собі відпочинку навіть у вихідні. Це порушує наш сон, біоритми та розхитує нервову систему. А значить - ми частіше почуваємося розбитими та втомленими.

Як виправити? Не працюйте у вихідні дні або у відпустці, не розв'язуйте робочі питання перед сном і рано-вранці, відразу після пробудження. Не читайте пошту, новини, не дивіться перед сном емоційні ролики, фільми та передачі.

Підсвічені екрани планшета, ноутбука, телефону порушують добовий біоритм і пригнічує вироблення мелатоніну - гормону, який відповідає за фази сну та неспання. Відкладіть усі гаджети за 1-2 години до сну.

Занадто багато кофеїну. Ми звикаємо підбадьорювати свій організм кавою або міцним чаєм. І часом за день встигаємо випити до 8-10 чашок напоїв із кофеїном. А це порушує режим сну, тому що кофеїн блокує вироблення аденозину, який має накопичитися за день і спричинити сон.

Як виправити? Обмежте себе трьома чашками кави на день і останню випивайте не пізніше ніж за 6 годин до відходу до сну. Після 18:00 пийте тільки фруктові та трав'яні чаї, які не збуджують нервову систему.

Ви відсипаєтеся у вихідні протягом тижня. У неділю (або суботу) ви намагаєтеся відіспатися за весь тиждень і спите понад 12 годин. Потім весь день ходіть у стан розбитості й в ніч проти понеділка не можете заснути. Вранці встаєте знову не відпочилими та починаєте знову накопичувати втому протягом тижня.

Як виправити? Дозвольте собі у вихідний поспати довше максимум на 1 годину. Якщо організм вимагатиме додаткового відпочинку - поспіть трохи вдень або полежіть годину з книгою. А ввечері ляжте спати на годину раніше - вранці в понеділок ви відчуєте себе бадьоріше.