Как преодолеть усталость во время войны: простые действенные советы

Чувствовать усталость и быть не в тонусе в военное время является нормальным, ведь во время боевых действий человек испытывает массу эмоций, происходят смены психологического и физического состояний, нарушается привычный режим дня, еды и сна, что приводит к истощению организма.

Об этом передали в пресс-службе министерства здравоохранения Украины

Медики объяснили, как проявляется такая усталость и какие способы ее предотвратить.

Однако изменение поведения обязательно поможет облегчить симптомы и преодолеть усталость", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день нет никакого специального медикаментозного лечения усталости.

Напомним, ранее эксперты рассказали, как справиться с ежедневной нагрузкой и не превратиться в амебу, и что может помочь при физическом и эмоциональном выгорании.

Также перед этим эксперты назвали семь полезных методов, как избавиться от постоянного ощущения усталости.