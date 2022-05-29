Как преодолеть усталость во время войны: простые действенные советы
Чувствовать усталость и быть не в тонусе в военное время является нормальным, ведь во время боевых действий человек испытывает массу эмоций, происходят смены психологического и физического состояний, нарушается привычный режим дня, еды и сна, что приводит к истощению организма.
Медики объяснили, как проявляется такая усталость и какие способы ее предотвратить.
Об этом передали в пресс-службе министерства здравоохранения Украины
Отмечается, что на сегодняшний день нет никакого специального медикаментозного лечения усталости.
Однако изменение поведения обязательно поможет облегчить симптомы и преодолеть усталость", - говорится в сообщении.
Как проявляется усталость
- Чувство обессиливания, когда человек чувствует, что не в состоянии должным образом продолжать работу
- Ослабление и отвлечение внимания, снижение способности концентрировать внимание
- Ухудшение запоминания информации
- Замедление процессов мышления, утрата глубины и критичности мышления
- Снижение интереса к работе
- Повышенная раздражительность
- Сонливость
- Отрицательные реакции со стороны сердечно-сосудистой системы: повышение уровня артериального давления и частоты пульса
Способы преодолеть усталость
- Важно вовремя фиксировать момент усталости и давать себе передышку, менять деятельность. Старайтесь рационально разделять время активности и отдыха
- Если вы постоянно чувствуете себя уставшим, обратите внимание на свой сон. Взрослым нужно спать не менее 7 часов
- Правильно организуйте режим питания в соответствии с потребностями и энергозатратами
- Ведите здоровый образ жизни. Откажитесь от вредных привычек
- Не забывайте двигаться. Любая физическая активность (бег, плавание, езда на велосипеде и прочее) взбодрит и даст положительные эмоции
- Большое влияние на здоровье оказывают негативные эмоции и душевные переживания. Старайтесь строить взаимоотношения с людьми рядом в атмосфере дружелюбия, порядочности, толерантности и сострадания.
Напомним, ранее эксперты рассказали, как справиться с ежедневной нагрузкой и не превратиться в амебу, и что может помочь при физическом и эмоциональном выгорании.
Также перед этим эксперты назвали семь полезных методов, как избавиться от постоянного ощущения усталости.