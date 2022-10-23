Як спати менше, але при цьому висипатися: ці поради вам точно допоможуть

Спати потрібну норму, а це 7-9 годин, в умовах війни складно багатьом українцям. У когось просто немає такої можливості через навантаження, а хтось просто не може заснути ввечері через тривоги та переживання.

Лікар-терапевт Марія Вороненко розповіла , як можна виспатися, якщо часу на повноцінний сон не вистачає.

Правильне приміщення та обстановка

Приміщення для сну має бути з доступом свіжого повітря. Штори потрібно щільно закрити та виключити сторонні джерела світла та звуку.

Щоб швидше засинати, не варто перед сном читати новини, дивитися телевізор та емоційні фільми.

Правильна тривалість сну

Для того, щоб організм відпочив, а ви не відчували себе розбитим після пробудження, тривалість сну повинна бути кратна 90 хвилин з моменту засинання до пробудження.

Це співвідношення відповідає середньому циклу сну людини, що складається зі швидкої та повільної фаз.

Тобто за 1,5 години, 3 години, 6 годин, 7,5 годин сну ми можемо виспатися набагато краще, ніж 1, 2, 5 або рівно 8 годин.

Прокидатися потрібно після завершення чергового циклу, а не поки що він ще триває.

Фази сну

Протягом ночі мозок людини проходить через різні етапи сну – фази. Їх розрізняють лише дві та обидві дуже важливі.

Фаза швидкого сну. Під час цієї фази, яку називають фазою швидких рухів очима, ритм роботи нейронів прискорюється. Саме у цій фазі зазвичай ми бачимо сни.

Фаза повільного сну. У певні моменти очі уповільнюють рухи, сни перестають снитися, а ритм мозкової діяльності знижується до одного руху на секунду. Так ми поринаємо в глибоке несвідоме стан - фазу повільного сну.

Саме у фазі повільного сну відбувається зниження рівня кортизолу – гормону стресу, який сприяє відновленню імунної системи та посиленню її протидії майбутнім атакам.

Прокидатися найкраще у фазі швидкого сну, оскільки посилюється чутливість та активність організму. Якщо ви прокинулися під час сну, "найцікавішому місці", то будьте певні - пробудження сталося у потрібній фазі.

При пробудженні в повільній фазі сну виникає розбитість та втома, які супроводжуватимуть людину цілий день. При цьому, сон міг тривати й 8 годин.