Як почуватися більш енергійним: прості, але дієві поради

Подбайте про здоров'я

За словами психолога, рівень енергії та фізичний стан взаємопов’язані. Подбайте про своє здоров’я: правильно харчуйтесь, їжте достатньо свіжих овочів і фруктів.

Дихайте глибше

У стані втоми та стресу наше тіло підсвідомо стискається: щелепи та плечі напружуються, руки та ноги перехрещуються.

Варто навчитися звертати увагу на власне дихання, коли ви чимось засмучені чи просто втомлені. Навіть кілька глибоких вдихів та видихів з невеликими паузами (приблизно три-п'ять секунд) між ними дозволять опанувати себе.

Менше гаджетів

Блакитне випромінювання екранів призупиняє виробку гормону сну - мелатоніну. Тому за дві-три години до сну варто відмовитися від гаджетів.

До того ж віртуальне життя, яким ми живемо у своїх смартфонах, забирає дуже багато психічної енергії.

Медитуйте

Просте спостереження за розумом три-чотири рази на день по 1-2 хвилини творить чудеса. Людина стає більш зосередженою, набагато краще володіє емоціями, здатна вчасно розпізнавати маніпуляції, контролювати власні прояви гніву та роздратування.