Як пережити різкі перепади погоди без головного болю: прості та ефективні поради
Після травневої спеки в Україну йде похолодання, і багато метеозалежних людей можуть суттєво це відчути. На зміну погоди всі реагують по-різному, проте методи, які можуть полегшити ваш стан, однакові для всіх.
Що варто зробити в дні, коли погода "вередує" - читайте нижче в матеріалі Styler.
Що таке метеозалежність
Метеозалежність, або метеочутливість - це реакція організму на вплив погодних факторів. Це можуть бути різка зміна температури, гроза, злива, сильна спека чи навіть зміна атмосферного тиску.
Фактично організм людини реагує не на саму погоду, а на її різкі зміни.
Медики та науковці переконані, що причинами метеозалежності може стати ослаблення імунітету, наявність хронічних захворювань - гіпертонія і серцево-судинні проблеми - і похилий вік.
Симптоми метеозалежності
У кожної людини симптоми можуть бути індивідуальними та залежати від ряду супутніх факторів.
Основні симптоми:
- біль у суглобах;
- мігрень або головний біль;
- втрата апетиту, нудота;
- втома, сонливість, апатія;
- запаморочення, шум у вухах, біль в очах;
- різкі стрибки тиску;
- загострення хронічних захворювань;
- порушення серцевого ритму;
- агресія, підвищена емоційність;
- нервозність і розлади психічного спектру.
Як полегшити своє самопочуття
Звичайно, сучасне життя не дає повністю виконувати рекомендації лікарів через свій шалений ритм. Однак застосовувати деякі з них все ж можливо.
- Спіть не менше 7-8 годин. Встановіть свій графік відходу до сну та пробудження.
- Перед сном не гортайте стрічки соціальних мереж, не дивіться телевізор, приберіть все, що може порушувати вашу нервову систему.
- Постарайтеся повноцінно і збалансовано харчуватися. При цьому прислухайтеся до того, чого хоче ваш організм.
- Відвідуйте сауни та приймайте контрастний душ вранці.
- Виходьте на свіже повітря кожен день хоча б на 30 хвилин.
- Вживайте достатню кількість рідини. Крім звичайної води пийте соки, чаї з трав, компоти, морси.
- При хронічних захворюваннях проходьте регулярно огляди у лікарів, дотримуйтеся схеми лікування та не пропускайте прийом необхідних ліків.
- Не забувайте робити зарядку вранці. Нехай це буде 10-15 хвилин з легкими вправами, але ви відразу відчуєте себе краще.
- Уважно ставтеся до свого психоемоційного стану. Старайтеся менше нервувати з кожного приводу, уникайте стресів і конфліктів.
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