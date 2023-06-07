Як почуватися більш енергійним: прості, але дієві поради
Коли потрібно зробити якусь справу, інколи ми ловимо себе на думці, що не вистачає енергії на виконання роботи та взагалі немає сил. Однак є дієві способи, як підвищити рівень енергії.
Про це розповіла психолог Ірина Кулік у своєму Instagram.
Подбайте про здоров'я
За словами психолога, рівень енергії та фізичний стан взаємопов’язані. Подбайте про своє здоров’я: правильно харчуйтесь, їжте достатньо свіжих овочів і фруктів.
Дихайте глибше
У стані втоми та стресу наше тіло підсвідомо стискається: щелепи та плечі напружуються, руки та ноги перехрещуються.
Варто навчитися звертати увагу на власне дихання, коли ви чимось засмучені чи просто втомлені. Навіть кілька глибоких вдихів та видихів з невеликими паузами (приблизно три-п'ять секунд) між ними дозволять опанувати себе.
Менше гаджетів
Блакитне випромінювання екранів призупиняє виробку гормону сну - мелатоніну. Тому за дві-три години до сну варто відмовитися від гаджетів.
До того ж віртуальне життя, яким ми живемо у своїх смартфонах, забирає дуже багато психічної енергії.
Медитуйте
Просте спостереження за розумом три-чотири рази на день по 1-2 хвилини творить чудеса. Людина стає більш зосередженою, набагато краще володіє емоціями, здатна вчасно розпізнавати маніпуляції, контролювати власні прояви гніву та роздратування.
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