ua ru
Ср, 07 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як почуватися більш енергійним: прості, але дієві поради

Новость на русском →
Середа 07 червня 2023 22:01
Як почуватися більш енергійним: прості, але дієві поради Як почуватися більш енергійним (фото: Freepik)
Автор: Наталя Коваль
Експерт: Ірина Кулік

Коли потрібно зробити якусь справу, інколи ми ловимо себе на думці, що не вистачає енергії на виконання роботи та взагалі немає сил. Однак є дієві способи, як підвищити рівень енергії.

Про це розповіла психолог Ірина Кулік у своєму Instagram.

Подбайте про здоров'я

За словами психолога, рівень енергії та фізичний стан взаємопов’язані. Подбайте про своє здоров’я: правильно харчуйтесь, їжте достатньо свіжих овочів і фруктів.

Дихайте глибше

У стані втоми та стресу наше тіло підсвідомо стискається: щелепи та плечі напружуються, руки та ноги перехрещуються.

Варто навчитися звертати увагу на власне дихання, коли ви чимось засмучені чи просто втомлені. Навіть кілька глибоких вдихів та видихів з невеликими паузами (приблизно три-п'ять секунд) між ними дозволять опанувати себе.

Менше гаджетів

Блакитне випромінювання екранів призупиняє виробку гормону сну - мелатоніну. Тому за дві-три години до сну варто відмовитися від гаджетів.

До того ж віртуальне життя, яким ми живемо у своїх смартфонах, забирає дуже багато психічної енергії.

Медитуйте

Просте спостереження за розумом три-чотири рази на день по 1-2 хвилини творить чудеса. Людина стає більш зосередженою, набагато краще володіє емоціями, здатна вчасно розпізнавати маніпуляції, контролювати власні прояви гніву та роздратування.

Раніше ми писали про те, як пережити різкі перепади погоди без головного болю.

Також читайте, п'ять міфів про самооцінку, в які досі вірять люди.

Читайте РБК-Україна в Google News
организм втома