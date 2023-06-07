Как чувствовать себя более энергичным: простые, но действенные советы

Когда нужно сделать какое-нибудь дело, иногда мы ловим себе на мысли, что не хватает энергии на выполнение работы и вообще нет сил. Однако есть действенные способы повышения уровня энергии.

Об этом рассказала психолог Ирина Кулик в своем Instagram.

Позаботьтесь о здоровье

По словам психолога, уровень энергии и физическое состояние взаимосвязаны. Позаботьтесь о своем здоровье: правильно питайтесь, ешьте достаточно свежих овощей и фруктов.

Дышите глубже

В состоянии усталости и стресса наше тело подсознательно сжимается: челюсти и плечи напрягаются, руки и ноги перекрещиваются.

Следует научиться обращать внимание на собственное дыхание, когда вы чем-то расстроены или просто устали. Даже несколько глубоких вдохов и выдохов с небольшими паузами (примерно три-пять секунд) между ними позволят овладеть собой.

Меньше гаджетов

Голубое излучение экранов приостанавливает выработку гормона сна - мелатонина. Поэтому за два-три часа до сна следует отказаться от гаджетов.

К тому же виртуальная жизнь, которой мы живем в своих смартфонах, забирает очень много психической энергии.

Медитируйте

Простое наблюдение за умом три-четыре раза в день по 1-2 минуты творит чудеса. Человек становится более сосредоточенным, гораздо лучше владеет эмоциями, способен вовремя распознавать манипуляции, контролировать собственные проявления гнева и раздражения.