Як отримати пенсійне посвідчення, не виходячи з дому: покрокова інструкція онлайн

Після виходу на пенсію усі громадяни зобов'язані мати пенсійне посвідчення. Саме воно дасть змогу користуватися такими пільгами для пенсіонерів в Україні, як безкоштовний проїзд, наприклад. До речі, оформити посвідчення можна самостійно навіть не виходячи з дому.
Як це зробити, розповіли в Telegram-каналі Пенсійного фонду Донецької області.
В особистому кабінеті в лівому боковому меню у розділі "Щодо пенсійного забезпечення" натисніть "Заява на виготовлення паперового пенсійного посвідчення", заповніть поля бланка "Заява на паперове пенсійне посвідчення".
Заздалегідь підготуйте скановані копії документів. Потрібно надати:
Інфографіка: Головне управління Пенсійного фонду України Донецької області
Скановані копії документів повинні відповідати таким вимогам:
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Для виготовлення пенсійного посвідчення пенсіонер повинен подати заяву:
Залежно від місця, куди пенсіонер подав заяву, йому повідомлять, як надавати документи, які саме потрібні та коли можна забрати посвідчення.
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