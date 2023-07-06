Як отримати пенсійне посвідчення, не виходячи з дому: покрокова інструкція онлайн

Як замовити пенсійне посвідчення онлайн

В особистому кабінеті в лівому боковому меню у розділі "Щодо пенсійного забезпечення" натисніть "Заява на виготовлення паперового пенсійного посвідчення", заповніть поля бланка "Заява на паперове пенсійне посвідчення".

Заздалегідь підготуйте скановані копії документів. Потрібно надати:

паспорт

довідку про присвоєння ідентифікаційного номера

фотографію розміром файлу від 20 до 24 кБ. На фотографії обличчя повинно становити 70-80% з білим фоном. Світлина повинна бути зроблена протягом останніх шести місяців.

підпис розміром файлу від 3 до 5 кБ. Він повинен бути виконаний чорнилами чорного кольору.

інші документи (про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, щодо інвалідності тощо)

Інфографіка: Головне управління Пенсійного фонду України Донецької області

Скановані копії документів повинні відповідати таким вимогам:

виготовлені з оригіналів документів

мають бути кольоровими, чіткими та читабельними

збережені у форматах JPG або PDF

розмір кожного файлу не має перевищувати 1 МБ

назви мають відповідати виду відсканованого документа

Для того, щоб отримувати повідомлення про опрацювання звернення, дайте свою згоду на дистанційне інформування.

Інший спосіб оформлення пенсійного посвідчення

Для виготовлення пенсійного посвідчення пенсіонер повинен подати заяву:

через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України

через мобільний застосунок "Пенсійний фонд"

особисто до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду на території України незалежно від місця реєстрації, проживання чи перебування

Залежно від місця, куди пенсіонер подав заяву, йому повідомлять, як надавати документи, які саме потрібні та коли можна забрати посвідчення.