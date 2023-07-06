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В ПФУ нагадали про законні надбавки пенсіонерам: хто може отримувати більше

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Четвер 06 липня 2023 08:01
В ПФУ нагадали про законні надбавки пенсіонерам: хто може отримувати більше Хто з пенсіонерів може отримувати більше (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Деякі українські пенсіонери можуть отримувати надбавки до щомісячних виплат за віком, по інвалідності та за вислугу років.

Хто має право отримувати більше, і як ним скористатися, розповіли на Facebook-сторінці ПФУ.

Кому призначають надбавку?

Мова йде про надбавку на догляд, яка призначається згідно з чинним українським законодавством і прописана в п. 4 постанови Кабінету Міністрів України від 16 липня 2008 року № 654 "Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян".

На неї мають право українці, що отримують виплати за Законами України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" та "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Надбавка на догляд призначається:

  • особам з інвалідністю І групи
  • одиноким особам з інвалідністю ІІ групи, які потребують постійного стороннього догляду чи які досягли пенсійного віку
  • одиноким особам з інвалідністю ІІІ групи, які досягли пенсійного віку
  • одиноким одержувачам пенсії за віком та за вислугу років, які потребують постійного стороннього догляду

Як отримати надбавку

Надбавка призначається на підставі заяви (крім осіб з інвалідністю І групи) та довідки медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), висновку лікарсько-консультаційної комісії про потребу в постійному сторонньому догляді.

У заяві пенсіонер (крім осіб з інвалідністю І групи) зазначає, що не має працездатних родичів, які відповідно до законодавства мають його утримувати. При цьому місце проживання таких родичів (разом або окремо) для встановлення надбавки не має значення.

Інвалідам І групи надбавка встановлюється на підставі довідки МСЕК без заяви до будь-якого виду пенсії.

Важливий нюанс

Надбавку на догляд не призначають особам, які отримують державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Закону України 1727-IV від 18.05.2004 "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю".

Раніше ми писали, хто з українців може отримувати і пенсію, і соціальну допомогу одночасно.

Також читайте, кому з українців виплатять одноразову допомогу у серпні 2023 року.

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