В ПФУ нагадали про законні надбавки пенсіонерам: хто може отримувати більше
Деякі українські пенсіонери можуть отримувати надбавки до щомісячних виплат за віком, по інвалідності та за вислугу років.
Хто має право отримувати більше, і як ним скористатися, розповіли на Facebook-сторінці ПФУ.
Кому призначають надбавку?
Мова йде про надбавку на догляд, яка призначається згідно з чинним українським законодавством і прописана в п. 4 постанови Кабінету Міністрів України від 16 липня 2008 року № 654 "Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян".
На неї мають право українці, що отримують виплати за Законами України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" та "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".
Надбавка на догляд призначається:
- особам з інвалідністю І групи
- одиноким особам з інвалідністю ІІ групи, які потребують постійного стороннього догляду чи які досягли пенсійного віку
- одиноким особам з інвалідністю ІІІ групи, які досягли пенсійного віку
- одиноким одержувачам пенсії за віком та за вислугу років, які потребують постійного стороннього догляду
Як отримати надбавку
Надбавка призначається на підставі заяви (крім осіб з інвалідністю І групи) та довідки медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), висновку лікарсько-консультаційної комісії про потребу в постійному сторонньому догляді.
У заяві пенсіонер (крім осіб з інвалідністю І групи) зазначає, що не має працездатних родичів, які відповідно до законодавства мають його утримувати. При цьому місце проживання таких родичів (разом або окремо) для встановлення надбавки не має значення.
Інвалідам І групи надбавка встановлюється на підставі довідки МСЕК без заяви до будь-якого виду пенсії.
Важливий нюанс
Надбавку на догляд не призначають особам, які отримують державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Закону України 1727-IV від 18.05.2004 "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю".
Раніше ми писали, хто з українців може отримувати і пенсію, і соціальну допомогу одночасно.
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