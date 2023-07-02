Українці можуть отримувати і пенсію, і соціальну допомогу від держави одночасно: хто саме
Деяким категоріям українців окрім соціальної допомоги від держави може так само призначатися пенсія.
Кому саме належать такі виплати – дізнайтеся в матеріалі Styler далі.
І пенсія, і соціальна допомога одночасно
Право на такі виплати мають, люди, у яких є інвалідність будь-якої групи з дитинства (встановлена з 18 років). От тільки розмір виплат буде різним і залежатиме саме від групи.
Такі українці можуть окрім належних їм соцвиплат отримувати й інші види допомоги. Зокрема, як зазначають у Пенсійному фонді, пенсію по втраті годувальника за наявності права на неї.
Скільки платять особам з інвалідністю з дитинства
особам з інвалідністю з дитинства І групи - 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (станом на 2023 рік - 2093 грн)
особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи - 80 відсотків прожиткового мінімуму (1674,40 грн)
особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи - 60 відсотків прожиткового мінімуму (1255,80 грн)
на дітей з інвалідністю віком до 18 років виплачують 70 відсотків (1465,10 грн)
Це передбачено Законом України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”.
Який розмір пенсії по втраті годувальника
Для обчислення розміру пенсії у зв’язку з втратою годувальника необхідно обчислити розмір пенсії за віком померлого годувальника, враховуючи його стаж та заробіток.
Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається в розмірі:
- на одного непрацездатного члена сім’ї - 50 відсотків пенсії за віком померлого годувальника
- на двох та більше непрацездатних членів сім’ї - 100 відсотків пенсії за віком померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частками.
Раніше ми писали, кому з українців виплатять одноразову допомогу у серпні 2023 року.
Також дізнайтеся, які категорії пенсіонерів очікує індексація в липні.