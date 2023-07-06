Как получить пенсионное удостоверение, не выходя из дома: пошаговая инструкция онлайн

Как заказать пенсионное удостоверение онлайн

В личном кабинете в левом боковом меню в разделе "О пенсионном обеспечении" нажмите "Заявление на изготовление бумажного пенсионного удостоверения", заполните поля бланка "Заявление на бумажное пенсионное удостоверение".

Подготовьте предварительно сканированные копии документов. Нужно предоставить:

паспорт

справку о присвоении идентификационного номера

фотографию размером файла от 20 до 24 кБ. На фотографии лицо должно составлять 70-80% с белым фоном. Фотография должна быть сделана в течение последних шести месяцев.

подпись размером файла от 3 до 5 кБ. Она должна быть выполнена чернилами черного цвета.

другие документы (о взятии на учет внутренне перемещенного лица, по инвалидности и т. п.)

Инфографика: Главное управление Пенсионного фонда Украины Донецкой области

Сканированные копии документов должны удовлетворять следующие требования:

изготовлены из оригиналов документов

должны быть цветными, четкими и читабельными

сохранены в форматах JPG или PDF

размер каждого файла не должен превышать 1 МБ

названия должны соответствовать виду отсканированного документа

Для получения сообщения об обработке обращения дайте свое согласие на дистанционное информирование.

Другой способ оформления пенсионного удостоверения

Для изготовления пенсионного удостоверения пенсионер должен подать заявление:

через личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины

через мобильное приложение "Пенсионный фонд"

лично в любой сервисный центр Пенсионного фонда на территории Украины независимо от места регистрации, проживания или пребывания

В зависимости от места, куда пенсионер подал заявление, ему сообщат, как предоставлять документы, какие именно нужны и когда можно забрать удостоверение.