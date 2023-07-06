Как получить пенсионное удостоверение, не выходя из дома: пошаговая инструкция онлайн

После выхода на пенсию все граждане обязаны иметь пенсионное удостоверение. Именно это позволит пользоваться такими льготами для пенсионеров в Украине, как бесплатный проезд, например. Кстати, оформить удостоверение можно самостоятельно даже не выходя из дома.
Как это сделать, рассказали в Telegram-канале Пенсионного фонда Донецкой области.
В личном кабинете в левом боковом меню в разделе "О пенсионном обеспечении" нажмите "Заявление на изготовление бумажного пенсионного удостоверения", заполните поля бланка "Заявление на бумажное пенсионное удостоверение".
Подготовьте предварительно сканированные копии документов. Нужно предоставить:
Инфографика: Главное управление Пенсионного фонда Украины Донецкой области
Сканированные копии документов должны удовлетворять следующие требования:
Для получения сообщения об обработке обращения дайте свое согласие на дистанционное информирование.
Для изготовления пенсионного удостоверения пенсионер должен подать заявление:
В зависимости от места, куда пенсионер подал заявление, ему сообщат, как предоставлять документы, какие именно нужны и когда можно забрать удостоверение.
Раньше мы рассказывали, кто может получить законную прибавку к пенсии.
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