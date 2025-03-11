Як одягати дитину на прогулянку навесні? Педіатра назвала єдину просту формулу

На початку весни, коли погода може змінюватися від тепла до холоду, батьки не знають, як одягнути дитину на прогулянку. Існує єдина формула, яка допоможе одягнути дитину так, щоб вона була захищена від перепадів температури.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку педіатра Діани Протоковило.

Як правильно одягнути дитину

За словами лікаря, одна і та сама температура може відчуватись дуже по-різному і це залежить від наявності вітру, вологості повітря та місцевості, в якій ви проживаєте.

"Тому 17 градусів сьогодні і завтра можуть суттєво відрізнятися по відчуттях", - додала експерт.

Єдиним правилом, яким слід керуватися, коли ви одягаєте діток у мінливу погоду є те, що потрібно мати шарф, який можна додатково одягнути на дитину або зняти, коли стає тепліше.

Педіатр радить пам'ятати про особливості терморегуляції у діток. При фізичній активності діти менше пітніють. А пітніння є саме механізмом, який захищає тіло від перегріву.

Тому не варто перегрівати дітей, адже тоді вони можуть почувати себе сонливими, роздратованими і навіть може підвищуватись температура тіла.

"Якщо ви йдете на вулицю у футболці, то не одягайте свою дитину у комбінезон і товсту шапку. Не може бути такого різкого перепаду між одягом дитячим і дорослим. Потрібно орієнтуватись приблизно, як ви одягаєте себе і плюс мати приблизно якийсь додатковий запасний шарф, який можна одягнути чи зняти", - зазначила Діана Протоковило.

Якого одягу уникати весною

Навесні важливо правильно одягати дитину на прогулянку, але є кілька поширених помилок, яких варто уникати:

занадто теплий одяг - не слід одягати дитину в дуже теплі куртки або зимові шапки. Весняна погода може бути непередбачуваною, і перегрів може призвести до дискомфорту та навіть потовиділення

- не слід одягати дитину в дуже теплі куртки або зимові шапки. Весняна погода може бути непередбачуваною, і перегрів може призвести до дискомфорту та навіть потовиділення теплі зимові черевики - взуття, яке призначене для зими, може бути занадто важким і не пропускним для повітря, що створює дискомфорт. Обирайте легке водостійке взуття, яке дозволяє ногам "дихати"

- взуття, яке призначене для зими, може бути занадто важким і не пропускним для повітря, що створює дискомфорт. Обирайте легке водостійке взуття, яке дозволяє ногам "дихати" не дбати про гнучкість і комфорт - не варто вибирати одяг, який обмежує рухи дитини, наприклад, дуже щільні куртки або джинси. Дитина має бути вільною в рухах, щоб комфортно гратись на вулиці

- не варто вибирати одяг, який обмежує рухи дитини, наприклад, дуже щільні куртки або джинси. Дитина має бути вільною в рухах, щоб комфортно гратись на вулиці відсутність головного убору або шарфа - весняний вітер може бути холодним, не забувайте про легку шапку або шарф, який захистить дитину від переохолодження, особливо на голову та шию

Вас може зацікавити