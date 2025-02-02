Педіатр розповіла, чи може підніматися температура у дітей "на зуби"

Підвищена температура у дітей часто свідчить про прорізування зубів. Однак, це не завжди так і варто знати, як розрізняти стани.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку педіатра Дарії Власенко.

Чи підвищується температура "на зуби"

За словами лікаря, лихоманка - це підвищення температури тіла вище 38 градусів. Важливо знати, що 37,4 у маленьких дітей - це варіант норми

"Американська академія педіатрії каже, що діти, у яких ріжуться зуби, "мало відрізняються від дітей, у яких не ріжуться зуби". Іншими словами, прорізування зубів не повинно бути серйозним розладом для вашої дитини (або для вас)", - йдеться у повідомленні.

Лише 10-20% дітей мають легке підвищення температури (до 38°C) під час прорізування зубів.

Протягом перших двох років життя, коли прорізуються всі молочні зуби, підвищена температура може спостерігатися в період 6-12 місяців, коли з’являються саме перші зуби.

Основні симптоми прорізування зубів

Про прорізування зубів можуть свідчити такі ознаки:

підвищення температури до 38°C або менше

біль або набряк ясен

збільшене слиновиділення

капризність, плач та роздратування

відмова від їжі через біль при жуванні

Як полегшити дискомфорт при прорізуванні зубів

Полегшити стан дитини можна за допомогою:

охолоджених прорізувачів

масаж ясен чистим пальцем

ліків від болю: ібупрофен або парацетамол

Неефективно, а іноді і небезпечно використовувати гелі з лідокаїном, давати гризти тверді овочі та фрукти.

Коли звертатися до лікаря

Необхідно чимшвидше звернутися до лікаря, якщо температура 38°C вже кілька днів, блювання, діарея та висип.

Прорізування зубів може призвести до того, що температура тіла дитини буде вищою за норму, але все ще буде нижчою за пороговий рівень лихоманки.