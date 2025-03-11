Как одевать ребенка на прогулку весной? Педиатр назвала единственную простую формулу

В начале весны, когда погода может меняться от тепла до холода, родители не знают, как одеть ребенка на прогулку. Существует единственная формула, которая поможет одеть ребенка так, чтобы он был защищен от перепадов температуры.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу педиатра Дианы Протоковило.

Как правильно одеть ребенка

По словам врача, одна и та же температура может ощущаться очень по-разному и это зависит от наличия ветра, влажности воздуха и местности, в которой вы проживаете.

"Поэтому 17 градусов сегодня и завтра могут существенно отличаться по ощущениям", - добавила эксперт.

Единственным правилом, которым следует руководствоваться, когда вы одеваете детей в переменчивую погоду является то, что нужно иметь шарф, который можно дополнительно одеть на ребенка или снять, когда становится теплее.

Педиатр советует помнить об особенностях терморегуляции у детей. При физической активности дети меньше потеют. А потение является именно механизмом, который защищает тело от перегрева.

Поэтому не стоит перегревать детей, ведь тогда они могут чувствовать себя сонливыми, раздраженными и даже может повышаться температура тела.

"Если вы идете на улицу в футболке, то не одевайте своего ребенка в комбинезон и толстую шапку. Не может быть такого резкого перепада между одеждой детской и взрослой. Нужно ориентироваться примерно, как вы одеваете себя и плюс иметь примерно какой-то дополнительный запасной шарф, который можно одеть или снять", - отметила Диана Протоковило.

Какой одежды избегать весной

Весной важно правильно одевать ребенка на прогулку, но есть несколько распространенных ошибок, которых стоит избегать:

слишком теплая одежда - не следует одевать ребенка в очень теплые куртки или зимние шапки. Весенняя погода может быть непредсказуемой, и перегрев может привести к дискомфорту и даже потоотделению

- не следует одевать ребенка в очень теплые куртки или зимние шапки. Весенняя погода может быть непредсказуемой, и перегрев может привести к дискомфорту и даже потоотделению теплые зимние ботинки - обувь, которая предназначена для зимы, может быть слишком тяжелой и не пропускной для воздуха, что создает дискомфорт. Выбирайте легкую водостойкую обувь, которая позволяет ногам "дышать"

- обувь, которая предназначена для зимы, может быть слишком тяжелой и не пропускной для воздуха, что создает дискомфорт. Выбирайте легкую водостойкую обувь, которая позволяет ногам "дышать" не заботиться о гибкости и комфорте - не стоит выбирать одежду, которая ограничивает движения ребенка, например, очень плотные куртки или джинсы. Ребенок должен быть свободен в движениях, чтобы комфортно играть на улице

- не стоит выбирать одежду, которая ограничивает движения ребенка, например, очень плотные куртки или джинсы. Ребенок должен быть свободен в движениях, чтобы комфортно играть на улице отсутствие головного убора или шарфа - весенний ветер может быть холодным, не забывайте о легкой шапке или шарфе, который защитит ребенка от переохлаждения, особенно на голову и шею

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