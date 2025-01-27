5 порад, які шкодять новонародженим дітям: серед них - купання у травах

Народження дитини - це один з найважливіших моментів в житті. При догляді за новонародженими дітьми варто уникати помилок, які можуть шкодити шкірі та призводити навіть до алергії.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про часті помилки, які допускають батьки.

Купання у травах

За словами педіатра Діани Протоковило, купання новонароджених дітей у травах є дуже популярним, особливо бабусі люблять цим займатися.

Цього не слід робити, адже трави пересушують ніжну шкіру дитини та можуть викликати алергічний контактний дерматит.

Дитину варто мити у звичайній проточній воді, яка точно їй не зашкодить

Намагання вибудувати одразу режим сну та годування

Дітки перший місяців життя не повинні їсти по годиннику, а лише на вимогу.

Що стосується режиму, то його варто вибудовувати не раніше, ніж після 6 місяців.

Носіння шапочки у приміщенні

Не потрібно цього робити, адже дітки дуже швидко перегріваються

Головний убір потрібен новонародженій дитині на прогулянці, якщо температура навколишнього середовища менше 14°С. Панамка або шапка обов’язкове для захисту від сонця навесні та влітку, коли на голову малюка потрапляють промені сонця.

Якщо в приміщенні підтримується температура на рівні 15°С і вище, фізіологічно немовляті шапка не потрібна.

Лікувати газики за допомогою медикаментів

Цього робити категорично не варто, адже можна завдати ще більшої шкоди.

Дієвих ліків від коліків не існує, проте розроблені методики, які допомагають полегшити стан дитини. Важливо підтримувати режим харчування малюка, не перегодовувати його. Добре допомагає масаж животика по годинниковій стрілці.

Боязнь привчити дитину до рук

Лікар зазначила, що варто пам'ятати про четвертий триместр народження, коли дитина максимально потребує багато уваги та тепла батьків.

"Не бійтеся привчити до рук, цього не може відбуватися", - додала медик.