Щоб не замерзнути вдома та на вулиці: які 6 способів допоможуть обдурити тіло

В Україну знову йдуть морози, і через це знову почалися відключення електроенергії на тривалий час. Отже, є ризик замерзнути - на вулиці та навіть у приміщенні.

Одягайтеся багатошарово

Якщо ви збираєтеся провести на вулиці кілька годин, використовуйте важливе правило - багатошаровість. Декілька шарів одягу утримують тепло і допомагають запобігти потовиділення. Нижній шар - з тканини, яка швидко вбирає та швидко висихає, наприклад, поліестер, шовк, шерсть мериноса, синтетичні суміші. А ось бавовну вибирати не варто - вона довше сохне.

Наступні шари – утеплена сорочка з довгим рукавом, фліс, жилет, кардиган чи светр. Низ теж має бути утеплений - щільні лосини, колготи, нижня термобілизна, тонкі шкарпетки, теплі шкарпетки, зверху штани або брюки. Куртка має бути відповідно до температурного режиму на вулиці. Не забувайте про шарфи, шапки та рукавички.

Правильно застеляйте постіль

Для того, щоб було тепло вночі, використовуйте той самий принцип багатошаровості та стеліть кілька ковдр. Простирадло має бути фланелевим, першою кладіть найтеплішу ковдру, зверху накрийте важким пледом. Якщо буде холодно – додайте ще один плед.

У найхолодніші дні відсуньте ліжко на пару сантиметрів від стіни.

З'їжте щось жирне

У будинку або на вулиці утримати тепло всередині тіла допоможе калорійна та жирна їжа, а також напої. Коли організм починає перетравлювати продукти, він починає виробляти енергію, що дає тепло. А жирна їжа набагато повільніше перемішається за системою травлення.

Один альпініст дав свій рецепт – він додає вершкове масло у гарячий шоколад. Це покращує смак напою та відмінно зігріває у наметі на схилі гори.

Крім того, будь-який гарячий напій або їжа допоможуть вам зігрітися навіть хоча б ненадовго. Тримайте під руками термос із гарячим чаєм, бульйоном, кавою. Гарячі напої не підвищують вашої температури тіла, але вони створюють враження нагрівання. Рот - одна з найчутливіших частин організму та гаряча рідина створюють ілюзію тепла.

Правильно зав'язуйте шарф

Накинути шарф на шию – не варіант для утеплення. Цей вид гардероба повинен захищати та зігрівати, тому зробіть упор на шию і груди - зав'яжіть його спереду. Або так: накиньте шарф на шию спереду так, щоб кінці звисали назад на плечі. Потім схрестіть кінці за головою та виведіть їх уперед. Схрестіть кінці один з одним і протягніть один кінець так, щоб вийшов вільний вузол.

Думайте про хороше та приємне

Ностальгія, думки про щось хороше і приємне, мрії - все це допомагає бути більш стійкими до холоду. Ви помічали, що під час ігор на снігових схилах, на лижах, під час прогулянки парком та зі сміхом – ми не замерзаємо? Позитивні думки дуже добре впливають на стан вашого тіла.

Використовуйте дихальні техніки

Зробіть глибокий вдих. На видиху скоротіть м'язи живота та тазу. В іншій техніці потрібно стиснути задню стінку горла, повільно вдихаючи та видихаючи через ніс. Звуження створює більше роботи для м'язів, які беруть участь у диханні. Це сприяє створенню внутрішнього тепла.