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"Час не на боці Москви": США закликали РФ негайно укласти мир з Україною

02:30 23.06.2026 Вт
2 хв
Що сказали США на Радбезі ООН стосовно війни в Україні?
aimg Едуард Ткач
"Час не на боці Москви": США закликали РФ негайно укласти мир з Україною Фото: Ден Негря (скриншот)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Заступник постпреда США при ООН Ден Негря заявив, що Америка підтримує Україну та її народ у захистів свого суверенітету. Водночас він наголосив, що час не на боці Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Ради безпеки ООН.

"США підтримують Україну в захисті її свободи і суверенітету. Сполучені Штати підтримують українське населення, яке страждає від нападів, що завдають шкоди найважливішій інфраструктурі та культурній спадщині, у тому числі від ударів Росії по Києво-Печерській лаврі", - сказав Негря.

Водночас він послався на нещодавно слова президента США Дональда Трампа, зазначивши, що війну треба закінчити якнайшвидше.

"Як чітко заявив президент Трамп під час саміту G7 минулого тижня, Росія повинна укласти угоду. Час не надо боці Москви", - наголосив заступник постпреда США при ООН.

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Він додав, що армія РФ втрачає щомісяця близко 40 тисяч солдатів (убитими і пораненими), а російська економічна наразі "у вкрай скрутному становищі". Україна у свою чергу швидко впроваджує інновації на фронті.

За словами дипломата, війна РФ проти України триває "надто довго і має завершитися". І єдиною відповіддю у цій всій ситуації є дипломатія і переговори, оскільки ніщо інше "не зупинить ці безглузді вбивства".

"Сполучені Штати налаштовані домогтися припинення вогню та досягнення шляхом переговорів угоди, яка покладе край російсько-українській війні, якомога швидше. Годі! Настав час для негайного припинення вогню", - заявив Негря.

У підсумку він закликав обидві воюючі сторони повернутися до переговорного процесу.

"Зараз час для Росії та України повернутися за стіл переговорів і укласти мирну угоду", - резюмував посадовець.

Мирні переговори

Нагадаємо, минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив, що президенту України Володимиру Зеленському та диктатору РФ Володимиру Путіну "треба поговорити". Але проблема полягає в тому, що вони не знають, як це зробити.

До речі, кілька днів тому президент Зеленський сказав, що пропозиція Києва про зустріч із Путіним залишається в силі.

Також ми писали, що, за словами президента Франції Еммануеля Макрона, Трамп погодився з лідерами G7, що Росія не мала серйозного бажання проводити мирні переговори.

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